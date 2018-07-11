Эксперт прокомментировал желание Киева ввести санкции против издательств РФ

Украина введет санкции против российских издательств и сайтов, сообщили в Госкомтелерадио. Комментируя эти намерения в эфире радио Sputnik , политолог Сергей Козлов отметил, что киевские власти продолжают действовать, исходя из привычной логики.

В Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) выделили 12 российских издательств и сайтов, в отношении которых ведомство намерено ввести санкции из-за "выпуска литературы антиукраинского содержания". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В сообщении отмечается, что Комитет ведет список книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

По состоянию на 10 июля в этот список внесены 184 наименования книжной продукции из России. Среди них произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и др. В список также внесены российские издательства "Вече", "Эксмо", "Центрполиграф", "Алгоритм" и другие.

Этот список стал основой для выбора российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировало применение санкций.

"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации (9 издательств и 3 владельца веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме онлайн)", — говорится в сообщении.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений новосибирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти намерения.

"Это уже настолько привычно…Предполагаемые санкции против российских издательств вполне укладываются в ту логику, в рамках которой привычно действуют киевские власти. Расширение санкционных действий против тех или иных российских организаций или российских официальных лиц – это способ поддержания антироссийских настроений. Полагаю, это не последнее решение, и подобная практика будет продолжаться", — сказал Сергей Козлов.

В конце мая Киев ввел санкции в отношении МИА "Россия сегодня" и портала "РИА Новости Украина", а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru". Кроме того, в санкционный список попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Российские СМИ подвергались давлению украинских властей и раньше, еще в прошлом году в санкционный список попали как СМИ, так и отдельные журналисты.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал подобные действия проявлением бессилия Киева. Таким образом, по его мнению, украинские власти готовятся к зачистке медиапространства в преддверии выборов.

В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.

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