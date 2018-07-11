Мнение: Брюссель выразил Трампу "коллективное неуважение"

Руководство Бельгии не встретило президента США Дональда Трампа из-за матча ЧМ в России, в котором участвовала сборная страны. Эксперт Владимир Оленченко считает, что у холодного приема было несколько мотивов. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Президента США Дональда Трампа при прилете в Брюссель от бельгийской стороны встречала глава протокольной службы МИД Франсуаза Гюстен, так как руководства страны в лице премьера, короля и главы МИД в это время в столице не было.

Как уточняет издание La Libre, Трампа встречали также новый посол США в Бельгии Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, постпред при ЕС Гордон Сондланд.

По данным издания Le Soir, самолет президента приземлился не в самом международном аэропорту, как сообщалось ранее, а на расположенном поблизости военном аэродроме.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель уехал болеть за сборную страны в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где проживает нападающий сборной Бельгии Эден Азар. Король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находятся в Санкт-Петербурге.

Ранее бельгийский премьер заявил журналистам, что его не впечатлило письмо с призывом увеличить расходы на оборону, которое он получил от Трампа.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал поведение руководства Бельгии в отношении встречи американского лидера.

"Я думаю, что здесь присутствует несколько мотивов. С одной стороны, конечно, бельгийцам хотелось поболеть за свою команду. Но Брюссель остается штаб-квартирой НАТО и ЕС, и местные власти должны это обстоятельство учитывать. Второе: наверняка они должны были учитывать и вопросы протокола, когда приезжает руководитель другой страны, тем более тот, кого они называют своим союзником – наверное, надо было уделить внимание. В целом, в Европе присутствует недовольство теми мерами, которые Трамп принимает в области торговли и экономических отношений с ЕС, а также его заявлениями в отношении НАТО. Не исключено, что нынешнее неуважение, которое выказывают Трампу, могло быть выработано коллективно. Наверное, с этой точки зрения это и нужно рассматривать – не просто как индивидуальную небрежность, а как проявление коллективного неуважения к Трампу или меру против тех действий, которые он проводит в отношении своих союзников", — сказал Владимир Оленченко.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе. Перед поездкой он в очередной раз призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Ранее США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно), что ухудшило отношения страны с ключевыми партнерами в Европе и Азии. Последовали ответные меры. Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия.



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