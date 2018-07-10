""Реал" сильно удивляет". Спортивный эксперт о переходе Роналду в "Ювентус"

Мадридский "Реал" согласился отпустить Криштиану Роналду в туринский "Ювентус". Своим мнением по поводу этого перехода в эфире радио Sputnik поделился спортивный эксперт Самвел Авакян.

Мадридский "Реал" согласился отпустить пятикратного обладателя "Золотого мяча", нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Отмечается, что Роналду сам обратился к руководству "Реала" с просьбой одобрить трансфер.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года. Португалец в минувшем сезоне провел в составе мадридцев 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

Спортивный эксперт, главный редактор Sport24.ru Самвел Авакян в эфире радио Sputnik поделился мнением об уходе Роналду из "Королевского клуба".

"Наверное, это самая главная новость трансферного окна, потому что Роналду – один из лучших игроков мира. "Один из" – потому что который год мы все обсуждаем его противостояние с Месси, плюс новое поколение игроков – те же Неймар, Мбаппе, которые сейчас реально претендуют на самый топовый уровень. А то, что сейчас Роналду, один из лучших игроков, переходит из команды, в которой выиграл абсолютно все и добивался многих высот – сложно понять, чем это можно объяснить. "Реал" вообще в последнее время очень сильно удивляет своих болельщиков – уход Зидана, теперь уход Роналду… Наверняка президенту "Реала" Флорентино Пересу уже сейчас нужно думать о том, кого из топ-игроков нужно привлекать до начала нового сезона, до которого остается практически месяц", – сказал Самвел Авакян.

В составе "Реала" Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 451 голом, выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы. В составе сборной Португалии Роналду в 2016 году стал чемпионом Европы.

Кроме того, Роналду, которому в феврале исполнилось 33 года, является рекордсменом по количеству голов за сборные (85) среди европейских футболистов и количеству забитых мячей (120) в Лиге чемпионов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.