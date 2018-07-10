Украинский политик: ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф? Они играют с огнем

Федерация футбола Украины компенсирует бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф ФИФА. В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик выразил мнение, что руководство ФФУ поступает, по меньшей мере, недальновидно.

Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение компенсировать штраф Международной федерации футбола (ФИФА) бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу, посвятившему Украине победу над Россией на ЧМ-2018, а также пригласила его на работу.

Сборная Хорватии 7 июля в Сочи в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Позднее в интернете появился ролик, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул "Слава Украине", а член хорватской делегации Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Оба хорвата в прошлом игроки киевского "Динамо".

Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать его на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.

"Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины", – заявил президент ФФУ Андрей Павелко, общаясь с журналистами. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

При этом Павелко отказался комментировать решение ФИФА о наложении штрафа, а также сообщил, что Вукоевичу будет оказана юридическая и материальная помощь в случае апелляции этого решения.

В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик высказал мнение, что руководство ФФУ поступает, по меньшей мере, недальновидно.

"У нас такая федерация футбола, которая занимается не футболом, а непонятно чем. Навредят самим себе, лишь бы их упомянули. Они радовались, что Россия проиграла Хорватии? Но 90 процентов адекватных украинцев болели за сборную России, за наш братский народ! Павелко давно не занимается футболом, уровень чемпионата Украины ничтожен, профессиональных клубов практически нет. Он использует федерацию в целях продвижения партии "Блок Петра Порошенко". В нищей стране Федерация футбола Украины будет иностранным гражданам компенсировать штраф и тем самым плевать на ФИФА? На мой взгляд, они не дружат с головой и играют с огнем. Я не исключаю, что у ФФУ будут проблемы после подобных действий. И я извиняюсь за своих соотечественников. Они забыли, что спорт – вне политики", – сказал Андрей Лесик.

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