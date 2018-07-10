Мнение: нынешние власти Украины – источник потенциальной угрозы для крымчан

В Совете Безопасности России рассказали, что угрожает стабильности в Крыму. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik в свою очередь отметил, что пока власть на Украине будет принадлежать оголтелым русофобским силам, опасность будет исходить с ее стороны.

Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму сохраняется из-за политики властей Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняются. Они прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией", – сказал Патрушев накануне в Севастополе, где он провел совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму.

Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Иван Мезюхо отметил, что пока власть на Украине будет принадлежать оголтелым русофобским силам, опасность будет исходить с ее стороны.

"К сожалению, власть на Украине принадлежит активному русофобскому меньшинству. И так как Крым граничит с Украиной, то можно с сожалением говорить, что украинское государство является источником потенциальной опасности для жителей российского полуострова. Мы уже видели, как Украина предпринимала попытки по дестабилизации ситуации в Крыму: ФСБ России не раз ловила на полуострове украинских диверсантов и шпионов, Киевом были инициированы водная, продовольственная и энергетическая блокады. Мы видим, что Киев пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в российском регионе. И до тех пор, пока власть на Украине будет принадлежать таким оголтелым русофобским силам, с ее стороны будет исходить некая опасность для жителей полуострова", – сказал Иван Мезюхо.

Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.