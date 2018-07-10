В Верховной раде повышение цен на газ для населения назвали "убийством Украины". Экс-депутат украинского парламента Игорь Марков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что власти объявили войну собственному народу.

Повышение цен на газ на Украине – это "убийство страны", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в стране самые высокие в Европе цены на природное топливо по отношению к зарплатам, и после оплаты счетов за коммунальные услуги у украинцев не остается средств для нормального существования.

"Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ, – ред.), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, – это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле у нас не просто дорогой газ, а экстра-дорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ. Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить – у них все уходит на коммунальные услуги", – сказал депутат.

Кроме того, он резко высказался об украинских властях, обвинив их в недальновидности, которая может привести к остановке подачи воды по всей стране.

"У власти находятся экономические тупицы. Сегодня "Киевводоканал" объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие "Днепразот" приостанавливает работу. "Днепразот" – это единственный, кто производит хлор для обеззараживания воды, – другого нет. Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет – не перекреститесь. Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?" – посетовал Рабинович.

Повышение цен на газ для населения – одно из условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша. Украинские власти рассчитывали получить его до конца 2017 года, однако деньги до сих пор не выделили.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады VII созыва Игорь Марков прокомментировал ситуацию.

"Цены уже и так повышены, народ давно не в состоянии их оплачивать. Ситуация катастрофическая, страна загнана в тупик – экономически ее зарезали, уничтожили. Есть отдельные "прозревшие" – Рабинович давно занимает такую оппозиционную позицию по поводу нынешней власти. Но тем не менее…Знаете, повышать цены можно, когда людям есть чем платить. А когда платить нечем, то деньги все равно не соберут. К сожалению, у власти сегодня находятся экономические террористы, которые просто объявили войну собственному народу", – сказал Игорь Марков.