Украинский политик: Порошенко хочет втянуть мир в авантюру

Президент Украины Петр Порошенко считает, что РФ "должна согласиться" на развертывание миротворцев ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе.
Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал идею президента.
"Петру Порошенко абсолютно ничего иного не осталось – решить этот конфликт военным путем невозможно, украинская армия деморализована, она не хочет воевать. И Порошенко хочет втянуть в эту авантюру международное сообщество – вот и предлагает ввести миротворцев не по линии разграничения, чтобы потом постепенно через "ползучий" вариант взять под контроль всю территорию. Россия говорит: поговорите с Донбассом, с теми, кто там живет – согласны ли они на такой вариант? Донбасс не согласен, а Украина не хочет вести прямые переговоры – вот и тупик. Но Порошенко необходимо потихоньку "подбрасывать поленья", чтобы показывать, мол, только Россия против. Да Россия не против – Россия не видит в этом смысла с точки зрения решения конфликта", – сказал Владимир Олейник.
По его словам, есть прямой путь к решению проблемы Донбасса, но Киев не хочет ему следовать.
"Не выполняются Минские соглашения – как же можно говорить о том, что миротворческие силы могут решить эту задачу? Выполнение Минских соглашений, изменение конституции, признание республик – это прямой путь к решению вопроса. А если неспособны – уходите. Донбасс только тогда признает следующую власть, когда она будет способна вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР", – считает украинский политик.
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