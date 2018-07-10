Украинский политик: Порошенко хочет втянуть мир в авантюру

Президент Украины Петр Порошенко призвал "запечатать" часть границы с Россией. В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал этот призыв.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что РФ "должна согласиться" на развертывание миротворцев ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе.

"Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию – это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение Минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с РФ", – заявил Порошенко после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал идею президента.

"Петру Порошенко абсолютно ничего иного не осталось – решить этот конфликт военным путем невозможно, украинская армия деморализована, она не хочет воевать. И Порошенко хочет втянуть в эту авантюру международное сообщество – вот и предлагает ввести миротворцев не по линии разграничения, чтобы потом постепенно через "ползучий" вариант взять под контроль всю территорию. Россия говорит: поговорите с Донбассом, с теми, кто там живет – согласны ли они на такой вариант? Донбасс не согласен, а Украина не хочет вести прямые переговоры – вот и тупик. Но Порошенко необходимо потихоньку "подбрасывать поленья", чтобы показывать, мол, только Россия против. Да Россия не против – Россия не видит в этом смысла с точки зрения решения конфликта", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, есть прямой путь к решению проблемы Донбасса, но Киев не хочет ему следовать.

"Не выполняются Минские соглашения – как же можно говорить о том, что миротворческие силы могут решить эту задачу? Выполнение Минских соглашений, изменение конституции, признание республик – это прямой путь к решению вопроса. А если неспособны – уходите. Донбасс только тогда признает следующую власть, когда она будет способна вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР", – считает украинский политик.

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