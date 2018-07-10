Врач: о психологическом здоровье детей, спасенных в Таиланде, говорить рано

Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года

Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года

В Таиланде проходит третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещеры. Врач-психиатр Александр Федорович в эфире радио Sputnik рассказал, с какими проблемами могут столкнуться спасенные.

В Таиланде проходит третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры, заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.

Работа по выводу подростков на поверхность возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск). Спасатели рассчитывают эвакуировать оставшихся в пещере пятерых человек – четверых детей и их тренера. Также планируется вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.

Те, кого уже спасли, находятся в больнице и пробудут там еще не менее семи дней. Как сообщил постоянный секретарь Минздрава доктор Чесада Чокдамронгсук, их состояние удовлетворительное.

"У всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит", – сообщил Чокдамронгсук.

"Дети в прекрасном настроении и ясном уме, пребывание в пещере не сказалось на их умственных способностях, они нормально разговаривают, понимают все, что им говорят, быстро реагируют на сказанное", – добавил он. Доктор предположил, что футбольные тренировки и спортивная подготовка помогли подросткам выработать стойкий иммунитет, который помог им выдержать десять дней в тяжелейших условиях пещеры почти без еды и успешно выйти из нее.

Подросткам сделали прививки от бешенства в связи с вероятным контактом с летучими мышами, населяющими пещеру.

"Всем спасенным, тем не менее, придется оставаться в больнице не менее недели, большую часть этого времени в карантине, пока не будут получены результаты всех проведенных анализов, в том числе на инфекционные заболевания. Пока признаки вероятной легочной инфекции есть у двоих", – рассказал Чокдамронгсук.

В эфире радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович высказал мнение, что окончательные выводы о психологическом состоянии детей делать пока рано.

"Дети в течение довольно длительного времени находились в очень сложных условиях, которые воспринимались как безнадежные. На фоне стресса меняется качество крови, ее способность протекать по сосудам и капиллярам, количество тромбоцитов, появляются неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте вплоть до развития эрозивных состояний. Сейчас мы говорим о нарушении когнитивных функций, потому что длительное пребывание в помещении, лишенном освещения, вызывает определенные переживания – в будущем это может вызвать страх темноты, замкнутого пространства, воды. Не все отреагируют одинаково – уровень переживаний зависит от особенностей характера, нервной и эндокринной систем, иммунитета. Продолжительный стресс должен был вызвать перемены во всех без исключения системах организма. Я думаю, о серьезности последствий мы сможем судить позже, через нескольких недель. Острые посттравматические стрессовые расстройства иногда сохраняют проблемы на всю оставшуюся жизнь", – сказал Александр Федорович.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг. Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезанными от выхода из-за внезапного наводнения.

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