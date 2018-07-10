"Достигнут теоретический предел". Эксперт о полете "Прогресса МС-09" к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что это значит для развития космической сферы.

Космический грузовик "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время, баллистикам удалось реализовать сверхкороткую схему сближения и стыковки со станцией, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

Стыковка произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.

"Прогресс" доставил на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения "Орлан-МКС" – два таких скафандра уже используются на станции.

Как сообщили в Роскосмосе, впервые в истории космических полетов сближение корабля с МКС проходило по короткой двухвитковой схеме. До этого самой быстрой была четырехвитковая схема – четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал нынешний полет к МКС.

"Пришла пора сократить время с момента старта до стыковки примерно до трех часов. Это фактически минимальное время. Это очень существенно, потому что приводит к экономии ресурсов: система становится более эффективной, службы меньше загружены, нужно потратить меньше ресурсов на то, чтобы поддерживать грузовик в состоянии, готовом к стыковке, и вообще это снижает психологическое напряжение. Это лучший результат из того, что можно достичь в таких операциях. Так что это большое достижение – достигнут теоретический предел", — сказал Натан Эйсмонт.

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