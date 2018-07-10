Депутат ГД: слова Трампа о "глупых советниках" – это продуманный маневр

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми" и призвал не слушать их, пишет газета New York Times.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
В эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал заявление Трампа о "глупых советниках".
"Дональд Трамп – большой шоумен, который обставляет любые свои действия такими своеобразными заявлениями, превращая их в легко продаваемое для публики шоу. И это – тоже часть его действий, манеры, привычек, так он обставляет приезд в Европу и предстоящую встречу в Хельсинки. Здесь ничего нового нет – это продуманный момент для "продаваемости" визита. Всегда в переговорах можно представить своих помощников, заместителей, представителей некоей силой, которая позволит на переговорах сказать: мол, "мы не можем это сделать, нас не поймут", или "я бы – "за", но у нас есть такие силы, которые не позволяет подтвердить или опровергнуть те или иные действия". Так что это предполагаемый маневр для последующих переговоров", – сказал Александр Ющенко.
В Хельсинки состоится первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые Путин и Трамп встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
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