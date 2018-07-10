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Депутат ГД: слова Трампа о "глупых советниках" – это продуманный маневр

(обновлено: 10:40 10.07.2018)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов. 29 июня 2018Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов. 29 июня 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми" своих помощников, советовавших ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Александр Ющенко поделился мнением о том, что могут означать эти заявления.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми" и призвал не слушать их, пишет газета New York Times.

Президент США Дональд Трамп на митинге в Миннесоте. 20 июня 2018
© AP Photo / Jim Mone
Мнение: говоря о встрече с Путиным, Трамп позиционирует себя как "ковбой"
В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. После их беседы газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что американский президент проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием. "Это глупые люди; вы не должны их слушать", — заявил Трамп российскому президенту.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал заявление Трампа о "глупых советниках".

"Дональд Трамп – большой шоумен, который обставляет любые свои действия такими своеобразными заявлениями, превращая их в легко продаваемое для публики шоу. И это – тоже часть его действий, манеры, привычек, так он обставляет приезд в Европу и предстоящую встречу в Хельсинки. Здесь ничего нового нет – это продуманный момент для "продаваемости" визита. Всегда в переговорах можно представить своих помощников, заместителей, представителей некоей силой, которая позволит на переговорах сказать: мол, "мы не можем это сделать, нас не поймут", или "я бы – "за", но у нас есть такие силы, которые не позволяет подтвердить или опровергнуть те или иные действия". Так что это предполагаемый маневр для последующих переговоров", – сказал Александр Ющенко.

В Хельсинки состоится первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые Путин и Трамп встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
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