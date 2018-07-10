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Мнение: Киев хочет доказать, что для его сторонников нет правил поведения

(обновлено: 09:17 10.07.2018)
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© РИА Новости / Александр СтупниковОгнен ВукоевичОгнен Вукоевич
© РИА Новости / Александр Ступников
Хорватский футбольный союз отстранил делегата национальной сборной Огнена Вукоевича от работы на ЧМ за видео с политическим подтекстом. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал в связи с этим позицию Украинской федерации футбола.

 Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил делегата национальной сборной и помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу за видео, в котором он посвящает победу над российской командой киевскому "Динамо" и Украине. Игрок сборной Домагой Вида в том же ролике скандировал "Слава Украине". Оба в прошлом играли за киевский футбольный клуб.

Футбольный союз Хорватии извинился за действия делегата и отстранил его от работы на ЧМ, а ФИФА решила оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Он, в свою очередь, заявил, что понимает такое решение и уважает его. Извинения принес и Вида, которого отстранять не стали. HNS призвал игроков национальной сборной воздерживаться от политических заявлений.

Однако тренер сборной Хорватии Златко Далич встал на защиту участников видеоролика, объяснив их действия желанием "сказать "спасибо" своим друзьям на Украине". Защищают футболистов и в украинской федерации футбола (ФФУ). Там считают, что хорватский спортсмен имеет право выразить благодарность и уважение стране, и в этих словах нет негативного или оскорбительного содержания, как и в словах вроде "Слава Хорватии" или "Слава Франции".

Кроме того ФФУ поблагодарила хорватского футболиста за "публичное проявление уважения к Украине" и поздравила его за выход сборной в полуфинал чемпионата мира.

Нарушения правил ФИФА осознали сами футболисты, но Украина этого признавать не хочет. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, журналист Юрий Светов.

"Украина все время пытается доказать, что на нее и на ее сторонников не распространяются никакие правила поведения. Участие в чемпионате мира по правилам ФИФА накладывает определенные ограничения, связанные с тем, что политика не должна вторгаться в это крупнейшее мировое спортивное соревнование. Федерация футбола любой страны, включая Хорватию, подписывает соглашение, что можно делать, чего нельзя. И, соответственно, высказывание игрока сборной Хорватии нарушает эти требования, с которыми согласился Хорватский футбольный союз, участвуя в чемпионате мира. И хорватская сторона это прекрасно понимает, и у самих игроков прозрение произошло", — сказал Юрий Светов.

Он оценил поведение украинской стороны.

"Украинские власти злобствуют по поводу чемпионата мира по двум причинам. Во-первых, они не попали туда. Это просто зависть к России, к другим командам. Поэтому нужно как-то пристроиться к чужим победам, иначе никто бы не вспомнил про Украину, не попавшую на чемпионат. А здесь она снова вроде бы в центре внимания. И второе – образ России, который увидели болельщики и игроки, вызывает неимоверную злобу. Не нужно придавать этому эпизоду большое значение. Проехали. Простим недоумков", — заключил Юрий Светов.

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10.07.2018
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Хорватия
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Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
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-
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