Эксперт прокомментировал отстранение Вукоевича от работы на ЧМ

Хорватский футбольный союз отстранил скаута национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира, сообщается на официальном сайте организации. Вукоевич официально входил в делегацию команды.
В субботу сборная Хорватии в серии пенальти победила команду России в матче 1/4 финала. Позднее в интернете появился ролик, в котором защитник Домагой Вида воскликнул "Слава Украине", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". Запись была сделала после игры с россиянами. Оба футболиста в прошлом – игроки киевского "Динамо".
Вида в свою очередь тоже принес извинения за свои слова. В воскресенье ФИФА вынесла Виде предупреждение. При этом игрок избежал дисквалификации и сможет принять участие в полуфинальном матче против сборной Англии. Вторую полуфинальную пару составят Франция и Бельгия.
Футбольный эксперт Анатолий Горсков в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Хорватского футбольного союза.
"На самом деле Хорватский футбольный союз просто решил снять градус напряжения, которое возникло в России, которое возникло в самой Хорватии, где это видео неоднозначно восприняли не только болельщики, но и спортивные чиновники. Надо было что-то делать, и было принято решение убрать наименее важную из двух фигур, а это Огнен Вукоевич. Он занимал в тренерском штабе должность скаута, то есть он наблюдал за игроками и за будущими соперниками Хорватии – а эти функции спокойно можно распределить между другими членами тренерского штаба. Если выбирать между основным защитником и скаутом, то выбор очевиден, и наказали того, кто особых дивидендов команде не принесет. А заодно сделали красивую мину при плохой игре", – считает Анатолий Горсков.
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