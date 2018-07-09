Аналитик об отставке Джонсона: дни Мэй на посту премьера сочтены

Глава британского МИД Борис Джонсон ушел в отставку, сообщила канцелярия британского правительства. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в правительстве Великобритании.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщила канцелярия британского правительства.

"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй, – ред.) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", – говорится в полученном РИА Новости документе.

Отставка Джонсона стала второй за сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit'a покинул Дэвид Дэвис.

Оба увольнения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit'у.

Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit'a".

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал отставку Бориса Джонсона.

"Одна из версий гласит, что Борис Джонсон ушел, чтобы приехать на полуфинал Англия-Хорватия и при этом не нарушить "бойкот" чемпионата со стороны официального Лондона. А если серьезно, то кризис британской власти достигает своего апогея, Brexit в свое время только выявил начало этого кризиса. Сейчас кресло под Терезой Мэй качается уже вовсю – Джонсон стал уже третьим министром, покинувшим ее кабинет за последнее время. Для чего она расстается с министрами? Для того чтобы показать обществу, что премьер готова реагировать и приносит "жертвы". Но такие "жертвы" как Борис Джонсон еще могут аукнуться Терезе Мэй, поскольку он – один из тех, кто может уйти в оппозицию и "топить" премьера дальше. Я думаю, что дни Терезы Мэй (на посту премьера) сочтены, ей осталось максимум месяца три", – сказал Руслан Осташко.

В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

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