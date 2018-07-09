"Приступ исторической ненависти". Эксперт о польско-украинских отношениях

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал условие примирения поляков с украинцами. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок высказал мнение о том, почему польско-украинские отношения в настоящий момент переживают один из самых тяжелых периодов.

Примирение между польским и украинским народами возможно только после признания правды о Волынской резне, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер в понедельник, 9 июля, принял участие в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, которая прошла во Вроцлаве. Моравецкий возложил цветы к памятнику жертвам Украинской повстанческой армии*. Вроцлавский памятник жертвам УПА* – первое в Польше место памяти жертв Волынской резни.

"Преступления, в отношении которых не хватает слов даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть. Примирение между народами Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах", – написал глава польского правительства в Twitter.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля – в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией* (в настоящее время ОУН-УПА*), в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал мнение, что украинско-польские отношения в настоящий момент переживают один из самых тяжелых периодов.

"После того как высокие лица двух государств почтили память своих павших – президент Польши Анджей Дуда почтил память жертв Волынской резни, а президент Украины Петр Порошенко появился на польской территории и почтил память погибших во время Второй мировой войны на этих землях украинцах, – многие польские эксперты отмечают печальную закономерность. Вместо того чтобы найти пути к взаимопониманию, как это было еще 10 лет назад, когда политики двух государств на подобных мероприятиях появлялись вместе, сейчас эти мероприятия идут порознь и еще больше разжигают приступы исторической ненависти в польско-украинских отношениях. Юбилейная дата Волынской резни не объединяет Польшу и Украину, а их разъединяет. Правда, Петр Порошенко не был бы самим собой, если бы декларативно не призвал бы варшавских политиков к сотрудничеству. Мол, третья сторона – "страшная Россия" – якобы извлечет из этого какие-то выгоды. Но нужно четко понимать, что это польско-украинский конфликт. И Россия к нему, как бы этого ни хотел Порошенко, не причастна никоем образом", – сказал Юрий Борисенок.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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