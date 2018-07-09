"Зря беспокоятся". Эксперт о планах Британии по усилению ВМС в Атлантике

Британия увеличит присутствие на севере Атлантики из-за возросшей мощи российского ВМФ, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что это не поможет воспрепятствовать тем целям, которые ставит перед собой Россия.

Военно-морские силы Британии увеличат присутствие в северной части Атлантического океана, чтобы иметь возможность противостоять угрозе со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс телеканалу Sky News.

По словам адмирала, в Северной Атлантике планируется создание совместной зоны операций НАТО, что сделает регион приоритетным направлением для британского правительства и позволит на более регулярной основе направлять в этот район военные корабли и самолеты. Он отметил, что эти действия являются ответом на возрастающую угрозу со стороны России, сообщает телеканал.

"Это усиленное восстановление мощи и масштаба, о которых мы и не думали еще лет десять назад. Мы должны были ответить на это", – заявил Джонс, касаясь потенциала ВМФ РФ, и особо выделил способность российского флота к оперативному развертыванию.

Заявление британского адмирала последовало спустя несколько недель после заявления США о восстановлении Второго флота в Атлантическом океане также в ответ "на угрозу с российской стороны", отмечает телеканал.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал слова Филипа Джонса.

"Поблагодарим английского адмирала за высокую оценку нашего Военно-морского флота. Действительно, наш флот сегодня обладает значительной компетенцией для того, чтобы решать те задачи, которые на него возложены: защищать свою территорию, быть оружием сдерживания возможного агрессора и контролировать важные для себя регионы мирового океана. Но, конечно, наш флот уступает американскому, который является союзником флота Великобритании и который действует против нашего флота, например, в Атлантике. Вместе с тем, мы не раз доказывали свое преимущество во время несения боевой службы в Средиземном море. Корабли Северного флота наносили удары по террористам на территории Сирии, справляясь с этой задачей очень успешно", – сказал Виктор Литовкин.

Он отметил, что британский флот не может воспрепятствовать нашей боевой активности.

"Британские ВМС обладают всего четырьмя стратегическими подводными лодками, которые сегодня уже устаревают. Их нужно менять, но правительство не выделяет на это деньги. Единственный английский авианосец, который они недавно построили, дал течь и вынужден вернуться на базу для дополнительного ремонта. Поэтому, когда английские адмиралы говорят, что они будут контролировать северную Атлантику, пресекать действия нашего флота, то это для российских военных специалистов выглядит бахвальством. Несмотря на все их усилия, наши корабли и подводные лодки все равно проходят через Северную Атлантику, идут в Средиземное море, выполняют другие задачи. И, конечно, английский флот не может воспрепятствовать нашей боевой активности. Но при этом я хочу подчеркнуть, что мы ни на кого не собираемся нападать. Мы строим свой флот, чтобы защищать свои национальные интересы. Так что адмирал зря беспокоится", – отметил военный эксперт.

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