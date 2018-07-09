"Жлобство". Украинский политик о неучастии страны в "детском Евровидении"

Украина в этом году не сможет участвовать в "детском Евровидении" из-за отсутствия средств, сообщила национальная телерадиокомпания. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, денег на это не нашлось.

В этом году Украина не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе Евровидения из-за критического недофинансирования, сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.

"Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) за участие в соревновании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году НОТУ впервые не сможет покрыть эти затраты.

Указано, что в 2018-м для телерадиокомпании предусмотрено только 776 млн гривен (около 39 млн долларов) бюджетных средств – это не покрывает текущих операционных расходов.

"Детское Евровидение" пройдет в Минске в ноябре. В 2017 году победу одержала российская певица Полина Богусевич с песней "Крылья".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал отсутствие у украинских госструктур денег на участие в детском песенном конкурсе.

"Деньги на самом деле небольшие. Их спокойно можно было бы выделить за счет, например, содержания администрации президента Украины – это около двух миллиардов гривен. Скажем, за счет содержания президентских резиденций – президент и не бывает в каждой своей резиденции в течение президентского срока. Но на такие излишества у них деньги есть, а на детей нет. Потому что они реально финансируют "детские программы" только для собственных детей: хорошее образование, воспитание, иностранные школы за пределами страны. А развитие прочих украинских детей их не интересует. Поэтому в данном случае это элементарное жлобство, это поведение людей во власти, которые ничего общего с государственным мышлением не имеют. Это просто барыги, которые грабят собственный народ. А если у государства нет денег на детей, то у такого государства нет и будущего", – сказал Владимир Олейник.

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