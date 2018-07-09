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Военный эксперт: Sea Breeze-2018 названы учениями "для прикрытия"

(обновлено: 15:47 09.07.2018)
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© AFP 2018 / Alexey KravtsovФлагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд КукФлагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук
© AFP 2018 / Alexey Kravtsov
В Одесской области стартовали украино-американские морские учения Sea Breeze-2018. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik назвал главную, по его мнению, цель этих учений.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали в понедельник, 9 июля, в Одесской области, в них примут участие 19 стран и несколько тысяч военных, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.

"Девятнадцать стран. Более трех тысяч бойцов. Международные учения "Си Бриз-2018" уже традиционно начинаются с Одесской области. Желаю военным всех государств успехов, мужества и терпения. Пусть тяжелые уроки тренировок послужат удачными стратегиями и тактиками в бою", – написал губернатор в Facebook, опубликовав фотографии с открытия учений.

Украинско-американские военные учения Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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Эксперт: США нужна была причина для усиления в Черном море, и они ее нашли
Представитель ВМС Украины Олег Чубук также написал в Facebook, что командующий ВМС Игорь Воронченко официально открыл учения, в которых в целом принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военных, около 30 кораблей и судов.

Накануне сообщалось, что американский ракетный эсминец USS Porter зашел в Одесский порт для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, какова, на его взгляд, основная цель учений.                                  

"Учения, которые стартовали в Одесской области, связаны прежде всего с плановой разведывательной работой. Речь идет о том, чтобы в ходе учений попытаться провести техническую разведку, чтобы иметь представление о том, что Россия установила в Крыму – какие средства связи, системы управления и так далее. Это плановая работа, которая проводится регулярно. А учениями она названа для прикрытия. Ну, какие могут быть учения с Украиной на флоте, если у Украины – всего несколько ржавых посудин и нет системы подготовки личного состава? Поэтому эти учения – не более чем легенда для прикрытия. Да посмеются американцы в очередной раз, как они смеялись по поводу участия Украины в танковом биатлоне, когда украинские танки глохли и не могли выйти на рубеж ведения огня или не могли выстрелить. Но такова участь Украины – быть посмешищем на подобных мероприятиях", – сказал Александр Жилин.                                   

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
На самом деле смех да и только))
А какие суда от украины участвуют в учениях? Хоть одна надувная лодка есть?
Так что эксперт абсолютно прав, украина в этих учениях участвует в роли посмешища, собственно, как всегда.
15:41
09.07.2018
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-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
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