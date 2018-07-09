Военный эксперт: Sea Breeze-2018 названы учениями "для прикрытия"

В Одесской области стартовали украино-американские морские учения Sea Breeze-2018. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik назвал главную, по его мнению, цель этих учений.

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали в понедельник, 9 июля, в Одесской области, в них примут участие 19 стран и несколько тысяч военных, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.

"Девятнадцать стран. Более трех тысяч бойцов. Международные учения "Си Бриз-2018" уже традиционно начинаются с Одесской области. Желаю военным всех государств успехов, мужества и терпения. Пусть тяжелые уроки тренировок послужат удачными стратегиями и тактиками в бою", – написал губернатор в Facebook, опубликовав фотографии с открытия учений.

Представитель ВМС Украины Олег Чубук также написал в Facebook , что командующий ВМС Игорь Воронченко официально открыл учения, в которых в целом принимают участие 19 стран, более 2 тысяч военных, около 30 кораблей и судов.

Накануне сообщалось, что американский ракетный эсминец USS Porter зашел в Одесский порт для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, какова, на его взгляд, основная цель учений.

"Учения, которые стартовали в Одесской области, связаны прежде всего с плановой разведывательной работой. Речь идет о том, чтобы в ходе учений попытаться провести техническую разведку, чтобы иметь представление о том, что Россия установила в Крыму – какие средства связи, системы управления и так далее. Это плановая работа, которая проводится регулярно. А учениями она названа для прикрытия. Ну, какие могут быть учения с Украиной на флоте, если у Украины – всего несколько ржавых посудин и нет системы подготовки личного состава? Поэтому эти учения – не более чем легенда для прикрытия. Да посмеются американцы в очередной раз, как они смеялись по поводу участия Украины в танковом биатлоне, когда украинские танки глохли и не могли выйти на рубеж ведения огня или не могли выстрелить. Но такова участь Украины – быть посмешищем на подобных мероприятиях", – сказал Александр Жилин.