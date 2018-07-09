"Отмирающее государство". Политолог об армиях "местных князьков" на Украине

Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал, что в некоторых регионах Украины действуют незаконные муниципальные формирования, "имитирующие функции правоохранительных органов".
Парламентарий отметил, что подобные организации есть в 16-ти областях. Они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. По словам Найема, они подменяют собой правоохранительные органы.в Facebook.
Депутат рассказал, что уставы коммунальных предприятий дают их сотрудникам право применять силу, использовать спецсредства и задерживать граждан. Кроме того, по словам депутата, представители таких структур носят одежду, идентичную форме сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.
По мнению Найема, незаконные формирования особо опасны в преддверии выборов, поскольку они могут стать "оружием местных феодалов и действующих администраций".
В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал заявление депутата Верховной рады.
"Украинские депутаты "открывают" для себя явления, которые существуют у них на глазах уже пятый год, потому что правоохранительная система и монополия государства на насилие были разрушены на Украине еще в 2014 году. Сначала начали создаваться всякого рода "самообороны Майдана", потом боевики этих отрядов стали проникать в правоохранительные органы, а созданные на деньги олигархов "добровольческие отряды" в Донбассе стали вполне официально частью государственных силовых структур. Это примеры общенационального уровня, но то же самое – и на уровне регионов, где каждый уважающий себя мини-олигарх должен содержать небольшую частную армию. Конечно же, местная власть начинает потихоньку вооружаться – они ведь живут в ситуации отмирающего государства и никто не знает, где и когда произойдет очередной коллапс. А они хотят быть готовыми к тому, чтобы защищать свои активы, свои капиталы и свою жизнь", – сказал Семен Уралов.
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