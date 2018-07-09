"Отмирающее государство". Политолог об армиях "местных князьков" на Украине

Депутат Рады Мустафа Найем рассказал о действующих в некоторых регионах Украины "незаконных муниципальных формированиях". Откуда взялись эти формирования, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Семен Уралов.

Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал, что в некоторых регионах Украины действуют незаконные муниципальные формирования, "имитирующие функции правоохранительных органов".

Парламентарий отметил, что подобные организации есть в 16-ти областях. Они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. По словам Найема, они подменяют собой правоохранительные органы.

"По факту – это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональным князькам", – подчеркнул Найем, выступая в Раде. Запись его выступления размещена в Facebook

Депутат рассказал, что уставы коммунальных предприятий дают их сотрудникам право применять силу, использовать спецсредства и задерживать граждан. Кроме того, по словам депутата, представители таких структур носят одежду, идентичную форме сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

По мнению Найема, незаконные формирования особо опасны в преддверии выборов, поскольку они могут стать "оружием местных феодалов и действующих администраций".

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал заявление депутата Верховной рады.

"Украинские депутаты "открывают" для себя явления, которые существуют у них на глазах уже пятый год, потому что правоохранительная система и монополия государства на насилие были разрушены на Украине еще в 2014 году. Сначала начали создаваться всякого рода "самообороны Майдана", потом боевики этих отрядов стали проникать в правоохранительные органы, а созданные на деньги олигархов "добровольческие отряды" в Донбассе стали вполне официально частью государственных силовых структур. Это примеры общенационального уровня, но то же самое – и на уровне регионов, где каждый уважающий себя мини-олигарх должен содержать небольшую частную армию. Конечно же, местная власть начинает потихоньку вооружаться – они ведь живут в ситуации отмирающего государства и никто не знает, где и когда произойдет очередной коллапс. А они хотят быть готовыми к тому, чтобы защищать свои активы, свои капиталы и свою жизнь", – сказал Семен Уралов.

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