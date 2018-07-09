Эксперт прокомментировал разработку в РФ самолета – "глушителя" спутников

В России разрабатывают самолет – "глушитель" спутников, сообщил источник в ВПК. Эксперт по безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, новая система будет отличаться от предшествующей.

В России создается самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", – сказал он.

По словам источника, на сегодняшний день готов эскизный проект, скоро должна начаться опытно-конструкторская работа. Собеседник агентства добавил, что самолет заменит в Воздушно-космических силах Ил-22ПП "Порубщик".

"Новый самолет получил наименование "Порубщик-2" но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", – заключил собеседник агентства.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ (радиоэлектронная борьба). Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук прокомментировал появление нового самолета – "глушителя" спутников.

"Прорывной технологией это назвать нельзя, это постепенное совершенствование – у нас все давно и хорошо отработано. Можно сказать, что российский комплекс "Порубщик" очень эффективный – хорошо поработали наши инженеры: там и боковые антенны для приема сигнала, и буксируемая на разматывающемся тросе антенна для глушения. То есть достаточно интересная система. Сейчас идет эволюционная замена, в первую очередь, носителя этой аппаратуры. То есть ключевым в данной системе оружия будет новый планер. Думаю, что будет модернизирована аппаратная часть, и появятся новые возможности. Все это, конечно, страшно секретно. Вообще, самое секретное дело в современной вооруженной борьбе – это частоты. Чтобы их не заглушили. Сейчас наши военные должны получить новую систему радиоэлектронной борьбы на новом самолете. Остается только порадоваться и ждать, когда она поступит на вооружение", – сказал Игорь Николайчук.

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