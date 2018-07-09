Эксперт прокомментировал отставку британского министра по делам Brexit

Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку, и она была принята. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, как будут дальше развиваться события.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Об этом сообщает Sky News.

"Мне жаль, что правительство остается без вашего экспертного взгляда и рекомендаций в момент, когда мы готовим соглашение и завершаем процесс выхода из Евросоюза. Мне бы хотелось выразить глубокую благодарность за все, что вы сделали в последние два года", – цитирует телеканал главу кабмина.

Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией Brexit, согласованной членами правительства. Экс-министр считает, что избранный курс приведет к потере Лондоном контроля над "обширной частью" британской экономики и создаст преимущество для ЕС. По его словам, основное направление политики кабмина ставит Британию "в лучшем случае в слабое положение" на переговорах с Брюсселем.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что решение Дэвиса дискредитирует политику правительства.

"Уход в отставку Дэвида Дэвиса в такой важный момент показывает, что у Терезы Мэй не осталось никакого авторитета и что она не способна реализовать Brexit", – написал политик в Twitter.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как будут дальше развиваться события.

"Варианты могут быть различными. Пока Тереза Мэй всячески пытается вывести страну из ЕС, но то, что сделка не получается – это уже более чем очевидно. Европейцы настроены на жесткий выход Великобритании – это должно быть определенной острасткой для других стран, в которых могут появиться подобные мысли. Так что, по всей видимости, в ближайшее время появится новый министр, будут попытки снова продолжить переговоры с европейцами. Вопросов очень много, договоренности будут очень сложные. Но никаких инструментов, чтобы вывести страну из ЕС, не предусмотрено. Когда подписывали Маастрихтские соглашения, не было мысли о том, что кто-то может захотеть покинуть ЕС", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, позиции Терезы Мэй не очень сильны, и лидер лейбористов Джереми Корбин пытается сыграть на этом.

"Тереза Мэй как премьер-министр – фигура достаточно слабая. Она подвергается не только атакам со стороны лейбористов, но и внутри партии – это не тот лидер, который может сплотить партию вокруг себя. О том, что она должна уйти в отставку, говорили достаточно давно, в том числе и ее коллеги по партии. Не секрет, что Тереза Мэй находится в серьезном противостоянии с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Ну а Корбин играет на этих крупных противоречиях и естественных неудачах Мэй. Такой процесс (Brexit – ред.) легким быть не может, и премьер обязательно будет подвергаться критике за принимаемые решения или за то, чего не удалось достичь. Да, это очень слабый премьер-министр, и лейбористы были бы рады отставке Мэй. Это будет, вне всякого сомнения, серьезный кризис внутри консервативной партии, чего ее соперники и добиваются", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Официальный документ правительства (white paper) с позицией Лондона по Brexit опубликуют на этой неделе.

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