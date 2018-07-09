Политолог: отравление в Эймсбери – это сигнал Трампу от Лондона

Женщина, которая отравилась в британском Эймсбери, скончалась. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что ситуация теперь может развиваться по нескольким сценариям.

Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, открыто дело об убийстве. Об этом говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи начали расследовать дело об убийстве после того, как женщина, соприкоснувшаяся с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, графство Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером, в воскресенье, 8 июля", – говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Полиция информирует, что личность умершей установлена: это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона. "Вскрытие состоится позднее", – указывается в сообщении.

Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка 100 следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "шокирована" смертью Стерджесс. "Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", – говорится в заявлении Мэй.

Соболезнования в связи со смертью женщины также выразил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik связал события в Эймсбери с предстоящей встречей лидеров России и США.

"Ситуация в Солсбери (где якобы были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия – ред.) начала сходить на нет, уже не привлекала такого внимания. Сейчас вроде бы напрямую никто Россию не обвиняет, но звучит слово "Новичок", тема химического отравления – и сразу вспоминается вся эта история. Все идет к тому, что кто-то из тех, кто спровоцировал развитие ситуации по этому сценарию, решил пожертвовать жизнью британцев, чтобы попытаться демонизировать Россию в самом жестком смысле этого слова – мол, ее руки протянуты настолько далеко, что они доходят до каждого британца. Как бы абсурдно ни звучало, но именно в этом ключе все и подается: "уважаемый президент США, с кем ты собираешься там общаться?" То есть, в принципе, это предостережение Трампу. В Европе к нему относятся как к человеку странному, к которому в руки "попали спички", и теперь его пытаются предостеречь такого рода сигналами – самыми абсурдными, потому что считают, что с ним можно говорить только на таком языке. Они пошли на жертвы среди своих граждан, чтобы остановить Трампа в его контактах с Владимиром Путиным", – считает Игорь Шатров.

По его мнению, от реакции Трампа на этот сигнал будет зависеть дальнейшее поведение Лондона.

"Мне кажется, они понимают, что Трамп может и не услышать этот сигнал. И в один из сценариев вложен вероятный разворот ситуации вокруг Солсбери и тем более Эймсбери – в том случае, если отношения США и России начнут активно теплеть. Великобритания вынуждена будет изменить позицию, чтобы не подорвать собственное реноме и свои отношения с США. Поэтому очень многое зависит от встречи (Владимира Путина и Дональда Трампа) 16 июля. Мы же не видели окончательных результатов следствия по первому случаю. А по второму случаю все подано так, что вообще все может быть истолковано с точностью до наоборот. Поэтому запас для маневра остается", – отметил Игорь Шатров.

Четвертого июля в соседнем с Солсбери городе Эймсбери мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии, по данным полиции, они находились "под воздействием неизвестного вещества". Позднее в Скотланд-Ярде подтвердили, что пострадавшие отравлены тем же веществом под названием "Новичок", что и работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией британского Минобороны Портон-Даун.

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