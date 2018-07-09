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"Попытка насолить". Крымский депутат об опубликованной ЦРУ "карте России"

(обновлено: 11:17 09.07.2018)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкСвернутая в рулон политическая карта ЕвропыСвернутая в рулон политическая карта Европы
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Посольство РФ в США посоветовало ЦРУ обновить карту России. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию в Twitter-аккаунте американского разведуправления.

Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ) участникам четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.

Скриншот карты сервиса Google Maps, на котором появился Крымский мост
© Google Maps
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Разведуправление перед матчем Россия-Хорватия разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ из так называемой "Мировой книги фактов ЦРУ". В одном из сообщений приводилась карта страны, в другом – содержались базовые статистические данные о ней.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", – написали дипломаты в Twitter. Это сообщение было проиллюстрировано картой Российской Федерации с включенным в ее состав Крымом. Также приводятся более свежие данные о населении и площади.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik предположил, почему в Twitter-аккаунте ЦРУ появилась такая публикация.

"Даже такое праздничное событие использовали, чтобы насолить нашей стране. На мой взгляд, действия ЦРУ имеют провокационный характер. За океаном прекрасно понимают, что в нашей стране подобные публикации всегда вызывают ответную реакцию, поскольку они нарушают не только здравый смысл, но и понимание нашей страной территориальной целостности РФ, когда ее субъекты не указываются на современной карте. С другой стороны, понятно, что официальные ведомства ничего просто так не делают. Я думаю, что американцы таким образом пытаются дать понять, что они продолжают гнуть свою линию, несмотря на то, что все больше речь идет о том, что необходимо садиться за стол переговоров и признавать Крым частью РФ. Но что бы ни публиковали в ЦРУ, содержание таких публикаций не имеет для крымчан никакого значения. Что бы они ни говорили, Крым – это часть РФ, во всем мире это прекрасно понимают", – сказал Владислав Ганжара 

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
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-
Хорватия
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