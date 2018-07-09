"Попытка насолить". Крымский депутат об опубликованной ЦРУ "карте России"

Посольство РФ в США посоветовало ЦРУ обновить карту России. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию в Twitter-аккаунте американского разведуправления.

Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ) участникам четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.

Разведуправление перед матчем Россия-Хорватия разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ из так называемой "Мировой книги фактов ЦРУ". В одном из сообщений приводилась карта страны, в другом – содержались базовые статистические данные о ней.

"Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", – написали дипломаты в Twitter. Это сообщение было проиллюстрировано картой Российской Федерации с включенным в ее состав Крымом. Также приводятся более свежие данные о населении и площади.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik предположил, почему в Twitter-аккаунте ЦРУ появилась такая публикация.

"Даже такое праздничное событие использовали, чтобы насолить нашей стране. На мой взгляд, действия ЦРУ имеют провокационный характер. За океаном прекрасно понимают, что в нашей стране подобные публикации всегда вызывают ответную реакцию, поскольку они нарушают не только здравый смысл, но и понимание нашей страной территориальной целостности РФ, когда ее субъекты не указываются на современной карте. С другой стороны, понятно, что официальные ведомства ничего просто так не делают. Я думаю, что американцы таким образом пытаются дать понять, что они продолжают гнуть свою линию, несмотря на то, что все больше речь идет о том, что необходимо садиться за стол переговоров и признавать Крым частью РФ. Но что бы ни публиковали в ЦРУ, содержание таких публикаций не имеет для крымчан никакого значения. Что бы они ни говорили, Крым – это часть РФ, во всем мире это прекрасно понимают", – сказал Владислав Ганжара

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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