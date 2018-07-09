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Мнение: инцидент с Видой на ЧМ-2018 - пример того, что спорт стал политикой

(обновлено: 10:12 09.07.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДомагой ВидаДомагой Вида
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хорватский футбольный союз сделал заявление по высказыванию защитника национальной команды Домагоя Виды. Проявление нетерпимости в спорте недопустимо, отметил в эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко.

 Хорватский футбольный союз (HNS) после публикации видео с защитником футбольной сборной Домагоем Видой, выкрикнувшим после матча против России лозунг "Слава Украине", призвал игроков воздержаться от заявлений с политическим подтекстом. Хорватские СМИ также раскритиковали футболиста за неосторожное высказывание.

Портал Sportarena напоминает, что Вида, как и второй участник скандала – экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич, достаточно долго играли за украинские клубы. "Я знаю, что отношения между русскими и украинцами не так хороши, и это можно интерпретировать как прямую провокацию", — констатирует обозреватель издания.

Сайт dnevno.hr отмечает, что Вида и Вукоевич "прошли по краю", а Index пишет, что Вида подвергся на родине серьезной критике, "но не из-за любви хорватов к россиянам, а из-за возможного наказания ФИФА".

Член сборной Хорватии Домагой Вида после победы в четвертьфинальном матче ЧМ над сборной России опубликовал видеообращение со словами "Слава Украине". Присутствовавший на записи  Огнен Вукоевич заявил, что победа была "за "Динамо" и Украину".

Заявление Виды вызвало резонанс в России, ФИФА по итогам изучения действий футболиста вынесла ему предупреждение.

Однако Федерация футбола Украины (ФФУ) встала на сторону Виды, сообщил в Facebook глава организации Андрей Павелко.

"За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам", — написал Павелко, напомнив, что Вида долгое время жил в Киеве.

ФФУ направила в ФИФА и УЕФА обращения, чтобы "защитить" футболиста, отметил глава организации.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что реакция ФФУ – это яркий пример того, что происходит, когда спорт превращается в политику.

"Спорт должен быть вне политики, но он стал политикой. Расизм и нацизм в футболе в последнее время стал процветать на Украине. Сегодня мы обсуждаем недостойный поступок игрока сборной Хорватии. Надо отдать должное, что ФИФА своевременно отреагировала, вынесла публичное замечание. Хорошо, что такая уважаемая спортивная организация последовательно борется с проявлениями нетерпимости на футбольных трибунах и на футбольных полях. Мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы праздник спорта всегда приносил людям радость, единение и призывал к одному: спорт – ты мир", — сказал Вадим Колесниченко.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
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