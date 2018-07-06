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Эксперт об иске "Нафтогаза" к "Газпрому": действия Киева напоминают агонию

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской областиГазовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" почти на 12 миллиардов долларов. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков поделился мнением о том, удастся ли украинской стороне добиться пересмотра тарифов на транзит газа.

 "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома", потребовав пересмотреть тарифы на транзит газа, сообщает пресс-служба украинской компании. ""Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов", — говорится в сообщении.

Сумма исковых требований может быть уменьшена, если российская компания забронирует транзитные мощности после 2019 года, отметил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В компании заявили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков отметил, что "Нафтогаз" регулярно предпринимает попытки пересмотреть тариф на транзит.

"Это было и до Майдана, а уж после Майдана это приобрело яркую политическую окраску – это рассматривается украинской стороной как "победа над Россией". Но добиться пересмотра тарифов, думаю, у них не получится по той простой причине, что себестоимость транспортировки газа через территорию Украины и так достаточно высокая. Гораздо дешевле "Газпрому" обходится транзит, например, по "Северному потоку – 1". А когда будет построен "Северный поток —2", то тоже будет обходиться дешевле. Транзит через территорию Белоруссии – вообще не о чем говорить. Позиция же Украины – навязать "Газпрому" самые невыгодные тарифы. И это, по меньшей мере, странно", — сказал Николай Хренков.

Он напомнил, что в "Газпроме" неоднократно говорили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 млрд кубометров в год, но это в том случае, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. На деле украинская сторона все делает наоборот, считает эксперт.

"Украине бы предлагать "Газпрому" более выгодные условия, а вместо этого украинцы ведут себя совершенно по-другому. И это напоминает агонию: постараться по максимуму выжать из "Газпрома" средства, пока, как считают в Киеве, это возможно. Странное решение Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплату в пользу Украины, видимо, вдохновило Киев, дало надежду, что суд поддержит и требование о пересмотре тарифа. Но, думаю, "Газпром" не пойдет на условия, предлагаемые Украиной, а добиться высоких расценок на тариф судебным путем у Украины не получится. Для "Газпрома" это вопрос экономический, а у Киева все замешано на политике", — отметил Николай Хренков.

"Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании заявляли, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". "Нафтогаз" пообещал подготовить новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям.

По другому спору о контрактах на поставку и транзит голубого топлива "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд. долларов. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом". В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

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Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч идёт
0
Бразилия
1
Бельгия
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