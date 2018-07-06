"Бомба для моря". Эколог назвал главную проблему, угрожающую Балтике

Ученые из Германии и Финляндии подсчитали, что зоны в Балтийском море, где отсутствует кислород, стремительно растут и уже достигли общей площади в 70 тысяч квадратных километров. Исследование опубликовано в журнале Biogeoscience.
Эксперты изучили два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагового моря – части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами. Выяснилось, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно выросла.
Кроме того, так называемые мертвые зоны покинули почти все виды морской фауны, включая моллюсков и кольчатых червей.
Ученые считают, что замедлить этот процесс можно, если снизить загрязняющие выбросы. При этом на восстановление некоторых участков могут уйти десятки лет.
О масштабе проблем в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский.
"Самый главный фактор загрязнения Балтийского моря – человек. Исследование ученых характеризует степень общего загрязнения Балтийского моря со стороны всех государств в его акватории. Промышленные стоки, загрязнение моря бытовыми загрязнениями, сельскохозяйственные отходы – это видимая часть, которая понятна многим. Но есть и другая часть, отложенная проблема – загрязнение Балтийского моря химическим оружием времен Великой Отечественной войны. В Балтийское море было выброшено 267 тысяч бомб, из которых 50 тысяч тонн боевых отравляющих веществ. И эта проблема многими не осмыслена. Многие не подозревают, что это бомба для моря, для всех его обитателей и для людей. Когда химия начнет "выползать" наружу, будет еще хуже. Мы можем потерять многие виды морских обитателей, которые либо уйдут в чистые места Мирового океана, либо погибнут. Море – живая система, она может регенерироваться, но если погибнет менее 10%. Если будет убито больше 10%, мы потеряем навсегда какую-то часть экосистемы планеты", – считает Сергей Лисовский.
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