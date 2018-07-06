"Бомба для моря". Эколог назвал главную проблему, угрожающую Балтике

Ученые подсчитали, что в Балтийском море быстро растут мертвые зоны, где отсутствует кислород. О масштабе проблемы в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский.

Ученые из Германии и Финляндии подсчитали, что зоны в Балтийском море, где отсутствует кислород, стремительно растут и уже достигли общей площади в 70 тысяч квадратных километров. Исследование опубликовано в журнале Biogeoscience.

Эксперты изучили два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагового моря – части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами. Выяснилось, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно выросла.

Кроме того, так называемые мертвые зоны покинули почти все виды морской фауны, включая моллюсков и кольчатых червей.

По мнению исследователей, главная причина – сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод. В них содержится большое количество питательных веществ, которые провоцируют быстрое размножение водорослей. Отмершие водоросли опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии, которые активно расходуют кислород, и поэтому море постепенно его теряет.

Ученые считают, что замедлить этот процесс можно, если снизить загрязняющие выбросы. При этом на восстановление некоторых участков могут уйти десятки лет.

О масштабе проблем в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский.

"Самый главный фактор загрязнения Балтийского моря – человек. Исследование ученых характеризует степень общего загрязнения Балтийского моря со стороны всех государств в его акватории. Промышленные стоки, загрязнение моря бытовыми загрязнениями, сельскохозяйственные отходы – это видимая часть, которая понятна многим. Но есть и другая часть, отложенная проблема – загрязнение Балтийского моря химическим оружием времен Великой Отечественной войны. В Балтийское море было выброшено 267 тысяч бомб, из которых 50 тысяч тонн боевых отравляющих веществ. И эта проблема многими не осмыслена. Многие не подозревают, что это бомба для моря, для всех его обитателей и для людей. Когда химия начнет "выползать" наружу, будет еще хуже. Мы можем потерять многие виды морских обитателей, которые либо уйдут в чистые места Мирового океана, либо погибнут. Море – живая система, она может регенерироваться, но если погибнет менее 10%. Если будет убито больше 10%, мы потеряем навсегда какую-то часть экосистемы планеты", – считает Сергей Лисовский.

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