Аналитик прокомментировал ответные меры России на пошлины США

Россия ввела пошлины на ряд американских товаров в ответ на введение Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. Аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев в эфире радио Sputnik назвал выбор ответных мер адекватным и объяснил, почему.

Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров, сообщило Минэкономразвития. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

Этот шаг стал ответом на введение Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в России. Размер дополнительных сборов составит от 25 до 40 процентов.

"В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", – отметил глава министерства Максим Орешкин.

По его словам, ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов.

На первом этапе объем пошлин составит 87,6 миллиона долларов в год – это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право. Сборы еще на 450 миллионов введут через три года или по решению ВТО, если организация сделает вывод о несоответствии американских мер ее правилам.

Аналитик инвесткомпании "Финам" Алексей Калачев в эфире радио Sputnik прокомментировал ответные меры РФ.

"Не ответить на введение американцами пошлин на нашу сталь и алюминий мы не могли, нужен был какой-то адекватный и хорошо продуманный вариант. Выбор был сделан, насколько можно судить, довольно осторожный, чтобы наша экономика не потеряла. Скажем, оптоволокно. В нашей стране его производство растет очень быстрыми темпами. Очевидно, найдены решения и по замене американской дорожно-строительной техники – закупкой в других странах или производства аналогов. Что касается нефтегазового оборудования, то это вопрос достаточно серьезный, но дело в том, что из-за санкций поставки этого вида оборудования уже ограничены, так что, вводя ответные пошлины, мы ничего не теряем", – сказал Алексей Калачев.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия – десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров. В июне Россия также подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США.

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