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Военный эксперт: минометы "Молот" в ВСУ давно стали "притчей во языцех"

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© Фото : NewPoliceУкраинский миномет М-120-15 МолотУкраинский миномет М-120-15 Молот
© Фото : NewPolice
Президент Украины Петр Порошенко поручил приостановить использование минометов, один из которых взорвался после ЧП на учениях. Как рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, дефекты в минометах "Молот" были выявлены еще несколько лет назад.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко приостановить использование минометов, один из которых взорвался во время учений на полигоне в Ровенской области.

"Даю поручение, уважаемый Степан Тимофеевич (Полторак) и Виктор Николаевич (Муженко), во время учений до завершения расследования указанные минометы не применять", – сказал Порошенко во время выступления на заводе в Киеве, которое транслировали украинские телеканалы.

Украинские военнослужащие с минометом
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
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Порошенко поручил безотлагательно разобраться в причинах взрыва на полигоне и доложить о них в конце следующей недели,  а также принять все необходимые меры для того, чтобы трагедия не повторилась.

По уточненным данным, во время взрыва миномета на полигоне в Ровенской области погибли три человека, ранее сообщалось о четырех погибших.

"По уточненной информации, в пятницу в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих (два офицера, а также рядовые солдаты и старшие солдаты) ранены и доставлены в госпиталь. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – житель Перечинского района", – говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

В эфире радио Sputnik аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что различные дефекты в минометах "Молот" были выявлены сразу после их поступления в войска.        

"Миномет "Молот" активно пиарился в украинских СМИ в 2014-2015 году. Определенное их количество было поставлено в войска, в том числе и на Донбасс. Сразу после использования минометов были выявлены различные дефекты, связанные с некачественным производством стволов, со случаями разрывов мин в этом миномете. Были выявлены также и другие дефекты, связанные с установкой старых, еще советских прицельных приборов. Был выявлен целый ворох недостатков, и были инциденты, были погибшие и раненые в предыдущие годы. Поэтому миномет стал притчей во языцех, как один из примеров пиаровской халтуры от министерства обороны Украины и "Укроборонпрома". Резонен вопрос, почему при такой критике со стороны военных и экспертов этот миномет продолжал эксплуатироваться, что и привело к гибели военнослужащих. И нет никакой гарантии, что такие случае не будут повторяться в дальнейшем", – считает Борис Рожин.  

Танк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Появившийся в украинских войсках новый миномет "Молот" калибра 120 мм был разработан "Укроборонпромом" на основе советского миномета 2Б11. 

"Молоты" изготавливаются на заводе "Маяк", ими должны были заменить находящиеся более 50 лет на вооружении украинской армии минометы еще советского производства.     

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
Роскошный миномет,очень простой в изготовлении. Можно сделать из ржавой водопроводной трубы. Нужно срочно увеличить выпуск этого чуда миномета, а не останавливать их эксплуатацию!
17:12
06.07.2018
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0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
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