Военный эксперт: минометы "Молот" в ВСУ давно стали "притчей во языцех"

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко приостановить использование минометов, один из которых взорвался во время учений на полигоне в Ровенской области.
"Даю поручение, уважаемый Степан Тимофеевич (Полторак) и Виктор Николаевич (Муженко), во время учений до завершения расследования указанные минометы не применять", – сказал Порошенко во время выступления на заводе в Киеве, которое транслировали украинские телеканалы.
По уточненным данным, во время взрыва миномета на полигоне в Ровенской области погибли три человека, ранее сообщалось о четырех погибших.
"По уточненной информации, в пятницу в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих (два офицера, а также рядовые солдаты и старшие солдаты) ранены и доставлены в госпиталь. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – житель Перечинского района", – говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации.
По данным пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины, следователи управления Нацполиции в Ровенской области проводят досудебное расследование по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".
В эфире радио Sputnik аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что различные дефекты в минометах "Молот" были выявлены сразу после их поступления в войска.
"Миномет "Молот" активно пиарился в украинских СМИ в 2014-2015 году. Определенное их количество было поставлено в войска, в том числе и на Донбасс. Сразу после использования минометов были выявлены различные дефекты, связанные с некачественным производством стволов, со случаями разрывов мин в этом миномете. Были выявлены также и другие дефекты, связанные с установкой старых, еще советских прицельных приборов. Был выявлен целый ворох недостатков, и были инциденты, были погибшие и раненые в предыдущие годы. Поэтому миномет стал притчей во языцех, как один из примеров пиаровской халтуры от министерства обороны Украины и "Укроборонпрома". Резонен вопрос, почему при такой критике со стороны военных и экспертов этот миномет продолжал эксплуатироваться, что и привело к гибели военнослужащих. И нет никакой гарантии, что такие случае не будут повторяться в дальнейшем", – считает Борис Рожин.
"Молоты" изготавливаются на заводе "Маяк", ими должны были заменить находящиеся более 50 лет на вооружении украинской армии минометы еще советского производства.
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