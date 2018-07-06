Аналитик о пошлинах в КНР на товары из США: Китай мог ответить и сильнее

Китай ввел пошлины на импорт товаров из США в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Аналитик Алексей Коренев в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешний раунд торговой войны двух стран.

Китай ввел пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона, говорится в заявлении главного таможенного управления КНР.

В Пекине напомнили, что сегодня США ввели ввозную пошлину на 818 наименований китайских товаров общим объемом в 34 млрд долларов. "В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", – отмечается в заявлении.

В апреле Соединенные Штаты опубликовали список китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин на ряд товаров из США. В мае стороны договорились, что прекратят вводить взаимные пошлины.

Однако в середине июня США ввели 25-процентную пошлину на ряд товаров из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америке. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 млрд долларов. Пошлины начали взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 млрд долларов. Пошлина по 545 наименованиям на сумму около 34 млрд долларов начала действовать 6 июля, по оставшимся категориям дату вступления в силу объявят позже.

Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешний раунд торговой войны США и Китая.

"Ответ Китая и должен был стать как минимум зеркальным. Теоретически они могли ответить и более значительным объемом пошлин, но как видим, ограничились пошлинами ровно в том же размере, что и со стороны США. Хотя надо понимать, что у Америки отрицательное торговое сальдо и Америка импортирует гораздо больше китайских товаров, чем Китай – американских. Поэтому Китай мог ответить и более сильно. То, что они ответили ровно в том же объеме, видимо, говорит о том, что они не стремятся к эскалации конфликта и, вероятно, будут пытаться договариваться о том, чтобы остановиться на достигнутых мерах и не увеличивать их в дальнейшем", – сказал Алексей Коренев.

Он также предположил, почему США избрали именно такую тактику в торговых связях с Китаем.

"Все последние действия президента (США Дональда) Трампа показывают, что он не столько политик, сколько торговец. И он привык действовать в политике методами бизнесмена. Его стиль – напугать, надавить, потом сдать назад, потом снова надавить и так далее. Поэтому США сначала принимают меры, потом вдруг говорят, что они готовы пойти на переговоры и отменить, а потом неожиданно снова вводят эти пошлины. Это укладывается в систему взаимоотношений Трампа с другими государствами. При этом можно ожидать, что какую-то часть пошлин если не отменят, то облегчат. Из раза в раз Трамп показывает себя как игрок – это его стиль", – сказал Алексей Коренев.

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