"Девушка не в курсе". Эксперт о словах Грибаускайте про Patriot и подлодки

Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала установить комплексы Patriot на подлодках для усиления обороны балтийского региона. В эфире радио Sputnik эти призывы прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на подводных лодках для усиления обороны балтийского региона. Об этом она заявила в интервью газете Corriere della Sera.

"Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена. "Пэтриоты" могут быть установлены на подводных лодках либо на нашей территории", – заявила она.

По словам Грибаускайте, Россия представляет собой "опасность номер один", она ведет "нетрадиционную войну".

"Только в 2017 году они осуществили 15 тысяч кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось", – заявила литовский президент.

Также Грибаускайте выразила опасение в связи с тем, что Россия строит ядерный реактор в Белоруссии всего в 40 километрах от Вильнюса. По ее мнению, такие шаги – это "инструмент угрозы и геополитического давления".

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал призывы Грибаускайте разместить американские Patriot на подводных лодках.

"То, что она предложила – это полный бред. Потому что нигде в мире подлодки не создаются с подобными встроенными комплексами ПВО. Видимо, она даже не представляет, как выглядит ЗРК Patriot, а только что-то слышала о нем. На самом деле единственное, что есть на подлодках из ПВО – это переносные зенитные ракетные комплексы. Типа ПЗРК "Стрела" или "Игла". Потому что подлодки всплывают и обороняются противовоздушной обороной в расположении надводных кораблей, у которых комплексы ПВО присутствуют. А то, что Даля Грибаускайте предложила, то, как говорится, девушка не в курсе. Все это выглядит очень смешно. То есть человек, далекий от технических и военных вопросов мелит всякую чушь. Это технически нереализуемо, и никто этим заниматься не будет. То, что она сказала, носит какой-то популистский характер, понятно, что в русофобском стиле", – сказал Алексей Леонков.

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