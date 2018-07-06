Эксперт прокомментировал прогноз по ожидаемой продолжительности жизни в РФ

Гериатры прогнозируют увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 80,1 года. Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik рассказал, что разные регионы войдут в "клуб 80-ти" в разное время.

Гериатры прогнозируют заметное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году, сообщила в интервью РИА Новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 лет. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах – 83,7 года", – сказала она, отвечая на вопрос о средней продолжительности жизни в России в 2018 году и прогнозах демографов.

Как отметила Ткачева, в настоящее время появляются научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.

Она сообщила, что в только что опубликованном исследовании, проведенном в разных регионах Европы, ученые сравнили когнитивные и физические функции у людей, которым было 50 лет и более в 2003-2004 годах и у людей, которым было 50 лет и более в 2013 году. Оказалось, что позже рожденные люди имели достоверно лучшие когнитивные функции, чем их ровесники 10 лет назад: когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik отметил, что разные регионы России в разное время достигнут ожидаемой продолжительности жизни в 80 лет – но к 2030 году вся Россия будет в "клубе 80-ти".

"Ожидаемая продолжительность жизни в каждом регионе России разная… В частности, один из самых высоких показателей сегодня в Москве: 77,9 лет – такова ожидаемая продолжительность жизни москвича на 2017 год. В этом году этот показатель, конечно, будет еще чуть-чуть больше. Поэтому показателя в 80 лет – мы это называем "клуб 80-ти", "клуб-80" – вступят регионы все в разное время. Москва, допустим, вступит в этот "клуб" буквально через 2-3 года. Средняя полоса России, большая часть регионов, подтянутся к этому клубу примерно в 2024-2025 году. Урал, ряд регионов Дальнего Востока – ближе к 2026-2027 году. Но к 2030 году, я думаю, вся Россия, все регионы будут в этом "клубе 80-ти". На этом движение, конечно же, не остановится. Например, в Японии, у новых поколений ожидаемая продолжительность жизни уж выше 85 лет. Так что этот горизонт постоянно будет убегать от нас вперед, а мы будем спешить его догнать", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что продолжительность жизни зависит не только от здравоохранения.

"Нужен комплекс мер. Это не только здравоохранение, но и то, чем мы питаемся, чем мы дышим, ведем ли мы здоровый образ жизни, проводим ли свободное время активно – или сидим у телевизора. Все это является как бы кирпичиками продолжительности года, у который мы каждый год отвоевываем по полгода, по четверти года – все новые и новые показатели", – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

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