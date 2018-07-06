Эксперт сравнил ситуацию в торговле США с Китаем с "опиумными войнами"

Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории. Давление на партнеров – традиционная американская методика, уверен эксперт Владимир Колотов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В Пекине подвергли критике решение Вашингтона ввести пошлины на китайские товары.

"США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну", – говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Отмечается, что Пекин не будет "наносить удар первым", но будет вынужден предпринимать контрмеры.

Кроме того, министерство намерено "уведомить ВТО о соответствующей ситуации" и "вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли".

Это правильное решение, уверен директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.

"Я думаю, что Китай поступает правильно – надо попытаться использовать все предусмотренные международными договорами способы и, когда они будут исчерпаны, переходить к более жестким действиям, чтобы защитить свои интересы. Ситуация напоминает середину XIX века, когда начались опиумные войны с Западом. Это традиционная западная методика – когда есть перекос в торговом балансе, они используют любое давление вплоть до военного, чтобы заставить партнера пойти на невыгодные для него шаги. Тогда Китай с помощью оружия заставляли покупать опиум. Сейчас он более сильный, и пытаются сначала действовать санкциями, введением пошлин, которые очевидно нарушают нормы ВТО", – сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.

По его словам, Запад охотно прибегает к нелегитимным мерам, когда видит в этом выгоду для себя.

"Китай попытается действовать в рамках правовой системы. Но, поскольку это западная система, она построена так, чтобы защищать западные интересы. Однако сейчас Запад не всегда может защищать свое монопольное, привилегированное положение в мире даже с помощью извращенной западной юридической системы. Поэтому они прибегают к нелегитимным действиям: начинают бомбить, устраивать перевороты, устанавливать марионеточные режимы, – все для того, чтобы защитить свои интересы. Ситуация развивается сначала в области торговых войн, а в некоторых местах уже идут самые настоящие открытые военные действия. Мир постепенно теряет устойчивость", – считает Владимир Колотов.

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Это преподнесли как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. В середине июня США ввели аналогичную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку.

Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля. Китай ответил симметрично и объявил о введении с 6 июля такой же пошлины на 659 наименований товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

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