Мнение: для отказа от соревнований в США почва готова

Россия призвала отказаться от спортивных мероприятий в США из-за сложностей с получением виз. Предложение обоснованное, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Григорий Ярыгин.

Россия предлагает международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в США из-за визовой политики Вашингтона, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, – "это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту".

Как отметила Захарова, если такие шаги будут повторяться, они приведут к изоляции США, в том числе в спортивном мире.

"Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими", – сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что нельзя потакать государству, которое смешивает спорт и политику.

Политические методы борьбы используются в спорте, отметил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

"Предложение обоснованное, почва для него готова. Спорт в последнее время стал чрезмерно политизированным. Это касается и отдельных видов спорта, где американцы чувствуют конкуренцию России. Я думаю, что американские спортивные федерации воспринимают Россию как ту страну, которую сейчас можно вывести из конкуренции с помощью политических инструментов, давления на спортсменов", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, идея, высказанная представителем российского МИД, могла бы встретить понимание у Китая.

"У него могут быть основания для беспокойства за своих спортсменов, которые тоже могут быть выведены из борьбы таким примитивным способом. Китай в спортивном плане тоже составляет серьезную конкуренцию для США. Мы не знаем, как развернется экономическое противостояние, но оно может вылиться в неполитические и не экономические методы борьбы, может перекинуться и на спорт", – полагает Григорий Ярыгин.

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