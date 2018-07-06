Мнение: говоря о встрече с Путиным, Трамп позиционирует себя как "ковбой"

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Это должно понравиться республиканскому избирателю, считает политолог Вячеслав Смирнов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "был готов всю жизнь" к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время выступления на митинге в Монтане.

"Знаете что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке… Я был готов к этому всю свою жизнь", – передает слова Трампа RT.

Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Трамп заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией – это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной – это хорошая вещь, а не плохая", – заявил он, выступая в Монтане.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов предположил, какой эффект произведут такие заявления на сторонников Трампа.

"Трамп всегда позиционирует себя как уверенный "ковбой", человек, способный принимать решения, не очень долго думающий об этих решениях. То есть соответствующий своему избирателю – классическому белому американцу. Это продуманное высказывание. Оно упрощает ситуацию и убеждает избирателя в том, что все нормально, все будет хорошо. Конечно, пресса, ориентирующаяся на Демократическую партию США, будет его критиковать за это. Но этот посыл адресован не демократической прессе, а республиканскому избирателю, который хочет простых и ясных решений", – сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к международным саммитам. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.