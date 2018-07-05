Эксперт: задержание шеф-редактора Sputnik Латвия в Риге объясняется просто

В МИД РФ отреагировали на задержание шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев отметил, что русофобия стала неотъемлемой частью политического сознания элит в прибалтийских государствах.

Москва будет отслеживать ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Латвия в Риге, происходящее является давлением на редакционную политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс 5 июля сообщил РИА Новости, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов, что не считается формальным задержанием в Латвии. Протоколов при этом не составлялось, а полицию безопасности, по его словам, интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии.

"Будем отслеживать ситуацию. Передадим все данные по линии ОБСЕ. Конечно, видим и констатируем давление на редакционную политику в контексте данной беседы, как ее называют. После получения всех фактов сделаем соответствующее заявление и, главное, будем работать с журналистским международным сообществом и с международными организациями, которые специализируются на защите прав представителей средств массовой информации", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими СМИ, ставя под удар русскоязычную аудиторию. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских масс-медиа и борьбу с российскими СМИ.

Пресс-служба Sputnik также прокомментировала задержание шеф-редактора в Риге, отметив, что давление на журналистов стало нормой в Латвии, Литве и Эстонии, где озабочены растущей популярностью Sputnik, представляющих точку зрения, отличную от той, которую в этих странах считают единственно верной.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, доцент РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что русофобия стала неотъемлемой частью политического сознания элит в прибалтийских государствах.

"Такое "внимание" к журналисту Sputnik объяснить, на мой взгляд, просто. Власти всех трех прибалтийских стран — и Латвия в этом негласном соревновании сегодня вышла вперед – соревнуются, кто покажет себя большими русофобами. К сожалению, в Прибалтике русофобия и восприятие России как врага стали неотъемлемой частью политического сознания элит. "Происками России" там объясняется буквально все. Если послушать прибалтийских политиков, то складывается впечатление, что это просто прифронтовые государства. Здесь следует иметь в виду, что больше ничем выделиться в Европе, кроме русофобии, эти страны не могут. Поэтому они элементарно пытаются на ней заработать: клянчить деньги у ЕС, у НАТО, ходить с протянутой рукой", — сказал Вадим Трухачев.

По его мнению, власти Латвии могут выслать шеф-редактор Sputnik Латвия из страны, как это было с другими журналистами. Однако эти действия не найдут поддержки в ЕС, считает эксперт.

"Человека могут выслать из Латвии с запретом на въезд на 5 лет. Причем, скорее всего, кроме прибалтийских стран и, может быть, Польши, другие страны Шенгенской зоны на этот запрет не посмотрят. Потому что уже такое количество этих запретов там "наклепали", что европейские страны просто перестали обращать на это внимание", — отметил Вадим Трухачев.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили.

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".



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