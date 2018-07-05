Политолог: продление антироссийских санкций – "действие из прошлого"

Евросоюз продлил антироссийские санкции. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин высказал мнение, что это продление идет по инерции, а в самих странах-членах ЕС видно изменение вектора в отношении России.

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций против России. Срок ограничений, истекавших в июле, продлили до 31 января 2019 года.

"Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны санкции", – говорится в сообщении Совета ЕС.

В российском МИД подчеркнули, что, продлив санкции, Евросоюз вновь упустил возможность переосмыслить свои подходы в отношении России. В Москве выразили сожаление, что Евросоюзу не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия – ЕС с Минскими соглашениями, выполнение которых блокирует Киев.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что продление санкций идет по инерции, но уже видно изменение вектора в отношении к России.

"Евросоюз остается в русле инерционной антироссийской политики. Но было бы ошибкой делать вывод о том, что в национальных государствах – членах Евросоюза — ничего не меняется. Как раз это один из примеров, когда форма – сохранение антироссийской политики – перестала соответствовать содержанию: реальным политическим процессам в странах ЕС. Мы знаем, что к данному моменту там уже накопилась критическая масса, достаточная для того, чтобы поставить под вопрос продолжение санкций. Речь идет о тех позициях, которые занимает, например, новое правительство Италии, правительство Австрии. Речь идет об укреплении чувства реализма в политических элитах ФРГ. Все это говорит о том, что решение о продолжении санкционного режима на самом деле – это действия из прошлого, и что будущего у этой политики нет. Вектор перемен в политике стран Европы благоприятствует улучшению отношений с Россией", – сказал Алексей Зудин.

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