"Пузырьки на болоте". Политолог об "идеальных сценариях" Киева по Донбассу

В Киеве рассказали об "идеальном сценарии" возвращения Донбасса. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что подобные планы могут появиться только у людей с больной фантазией.

Советник главы МВД Украины Иван Варченко рассказал об одном из "идеальных сценариев" возвращения Донбасса под контроль Киева, согласно которому "мощный украинский солдат заходит в Москву". При этом Варченко сразу признал его нереалистичным.

"Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый – Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй – мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально – такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии – это стратегии компромиссов", – приводит МВД слова Варченко.

По данным ведомства, Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновения берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik назвал заявления Варченко об "идеальном сценарии" больной фантазией.

"Украинские политики заставляют задуматься о том, что их заявления следует анализировать уже не политическим экспертам, а психиатрам, специалистам в области шизофрении. Другой ассоциации после прочтения подобных заявлений не возникает. Понятно, что все это относится к разряду больных фантазий. Видимо, они должны компенсировать неудовлетворенность реальным положением дел: Украина уничтожила сама себя в результате государственного переворота и начавшейся гражданской войны; люди, которые стоят у власти, служат не народу, не своей стране, а своим собственным интересам и интересам других стран. В этих условиях выйти из тупика возможности нет. Должна произойти коренная смена власти, но этого в настоящий момент не просматривается. И потому мы вынуждены наблюдать такой вот взрыв на этом политическом болоте, пузырьки с неприятным ароматом в виде подобных заявлений. А по сути самих заявлений говорить не о чем", – сказал Владимир Джаралла.

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