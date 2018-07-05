Эксперт оценил состояние энергетической отрасли на Украине

В Раде заявили о критическом состоянии энергетической отрасли Украины. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что власти при такой ситуации предпочитают заниматься совсем другими вещами.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о том, что энергетическая отрасль Украины сейчас находится в критическом состоянии. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "112 Украина".

"Довели (отрасль, – ред.) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой", – заявил депутат.

При этом он добавил, что нынешний министр энергетики страны Игорь Насалик не в состоянии разрешить кризисную ситуацию.

"Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся…", – сказал Куприй.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков прокомментировал это заявление.

"На Украине об этом редко говорят, но состояние энергетической отрасли, действительно, оставляет желать лучшего. Это, в первую очередь, касается газотранспортной системы, которая была построена еще в советское время. После того, как Украина стала независимым государством, никаких – масштабных и даже не масштабных – инвестиций в инфраструктуру не вкладывалось. Это касается не только транзитных газопроводов, по которым российский газ идет в Европу, но и распределительных газопроводов. Такая же ситуация и в теплоснабжении – там уже давно не проводилась модернизация. То же касается и атомной отрасли. Например, были проблемы на Хмельницкой АЭС. То есть это абсолютно верное замечание. Но только нынешние власти увлеклись декоммунизацией и борьбой с Россией", – сказал Николай Хренков.

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