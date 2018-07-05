Политолог: доверия к заявлениям "Нафтогаза" становится все меньше

Заявление "Нафтогаза" о возобновлении ареста в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме". О том, зачем на Украине делают такие заявления, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Максим Жаров.

Заявление "Нафтогаза" о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности, сообщили в "Газпроме".

"Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", – напомнили в российской компании.

В конце июня швейцарский суд приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома".

В среду "Нафтогаз" сообщил, что суд в Швейцарии возобновил арест.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik объяснил, зачем украинская компания делает такие заявления.

"Я думаю, что заявление "Нафтогаза" о якобы возобновлении ареста швейцарским судом акций "Северного потока" (акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, – ред.) – это попытка информационной игры "Нафтогаза" против "Газпрома". Цель этой игры – максимальная дискредитация "Газпрома" в глазах европейских потребителей. Украина участвует в кампании против "Газпрома", основная цель которой – вытеснение "Газпрома" с европейского рынка. Поэтому распространение недостоверных сообщений об аресте акций – это шаг в этой информационной игре. Но нужно отметить, что каждый раз, когда "Нафтогаз" распространяет такие недостоверные сведения, доверия к его заявлениям становится все меньше, и эффект от их попыток дискредитации "Газпрома" фактически сводится на нет", – сказал Максим Жаров.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а 19 июня – в Великобритании.

"Газпром" 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения. Двадцать восьмого июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции оставил приостановку в силе. "Нафтогаз" настаивает, что решение касается только активов в Швеции.

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