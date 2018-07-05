Эксперт: благодаря советской подлодке К-162 мы многое для себя уяснили

В Минобороны РФ рассказали о не побитых до сих пор рекордах советских субмарин. В эфире радио Sputnik эксперт Андрей Фролов высказал мнение, что благодаря тем испытаниям был получен бесценный опыт.

Рекорд скорости советской подводной лодки К-162 (проект 661, "Анчар"), установленный еще в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной в мире, следует из материалов "Книги рекордов Вооруженных сил России", опубликованной на сайте Минобороны.

Самые современные субмарины сегодня развивают подводную скорость около 30 узлов (более 55 км/ч).

"Подводная лодка К-162 661-го проекта на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд скорости подводного хода – 44,7 узла (более 80 км/ч, – ред.). До настоящего времени этот рекорд не превзойден", – говорится в публикации.

Лодка выполнена из титана, из-за ее большой стоимости она получила прозвище "Золотая рыбка".

Российским (советским) подводникам принадлежит и рекордное погружение подводной лодки на максимальную глубину. 4 августа 1985 года атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" (проект 685, "Плавник") установила абсолютный мировой рекорд глубины погружения – 1027 метров, сообщило Минобороны.

Предельная глубина погружения подводных лодок сегодня составляет 500-600 метров.

Подлодка "Комсомолец" также имела титановый корпус.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов высказал мнение, что благодаря тем испытаниям был получен огромный опыт. В частности, по его словам, подлодка К-162 стала для своего времени примером самых передовых технологических решений.

"Действительно, для тех времен это было очень серьезно, лодка была в каком-то смысле экспериментальной, на ней отрабатывались различные подходы. Хотя для практических задач это (рекордная скорость подводного хода – ред.) было не особо нужно, потому что лодка при такой скорости мало что "слышит", при этом сама шумит очень сильно. Мы можем гордиться технологическими решениями. Главное, что были отработаны реакторные технологии, технологии производства корпуса из титана. То есть эту подлодку надо рассматривать как некий испытательный стенд. Для этой задачи она, безусловно, ходила неплохо, и благодаря этой лодке мы много чего для себя уяснили. И пошли дальше", – сказал Андрей Фролов.

"Книга рекордов Вооруженных сил РФ" – уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отмечают в военном ведомстве.

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