Военный аналитик: зачем нам ехать в Фарнборо в таких условиях?

"Роскосмос" решил не участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018". Комментируя это решение в эфире радио Sputnik, военный аналитик Виктор Литовкин рассказал, на выставки в каких странах ориентируется Россия.

"Роскосмос" не примет участия в авиакосмическом салоне "Фарнборо-2018" в Великобритании, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Причины такого решения он не пояснил.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация также сообщала, что не планирует показывать в Фарнборо гражданскую продукцию.

Авиасалон в Великобритании пройдет с 16 по 22 июля.

В конце прошлого года его организаторы запретили России выставлять продукцию военного назначения. Причиной они назвали указания британской организации по контролю за экспортом в том, что касается эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники из России. Причем в прошлом авиасалоне Россия также участвовала только с гражданскими проектами.

В эфире радио Sputnik военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал позицию российских компаний.

"С 2014 года нас практически не пускают на авиасалон, чтобы мы демонстрировали свою военную технику, свои достижения в космической индустрии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этот раз наши компании отказались от участия в Фарнборо. Посмотрите на условия, которые там выдвигаются: повышенные цены за выставочные площадки, ограничения на посещение нашей делегации, к тому же руководители нашей оборонной промышленности, в том числе и "Роскосмоса", находятся под санкциями. Поэтому, зачем нам туда ехать в таких условиях? Кроме того, мы сегодня практически ничем не торгуем с Европой: не поставляем туда вооружения, запчасти к тому вооружению, которое поставляли раньше в Восточную Европу, не модернизируем эту технику. Поэтому представлять свою технику на этой выставке – это бессмысленная трата денег. У нас есть Китай, ОАЭ, Индия, Юго-Восточная Азия – там мы выставляем свою технику, там наши основные покупатели, и там мы можем развернуться, показать все, что у нас есть передового и заключать контракты. В Англии всего этого мы лишены", – сказал Виктор Литовкин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!