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Политолог: Лондон не может себе позволить повторить неудачу со Скрипалями

(обновлено: 14:07 05.07.2018)
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© REUTERS / Henry NichollsБританские полицейские в оцеплении у отделения аптеки в Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравленияБританские полицейские в оцеплении у отделения аптеки в Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© REUTERS / Henry Nicholls
В МВД Великобритании заявили, что, по предварительным данным, отравление двух людей в Эймсбери не было "российской атакой". Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал ход расследования инцидента.

По предварительным данным, инцидент в Эймсбери не был "российской атакой",  заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.

"Зная о том, что они разрабатывали "Новичок", о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степенью уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены", – сказал Уоллес.

Полицейские у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
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По его словам, рабочая гипотеза заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери – "жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще".

"Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение "Новичком"", – добавил Уоллес.

В интервью радиостанции BBC Radio 4 Today Бен Уоллес заявил также, что "ждет звонка со стороны РФ". 

"Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить", – заявил Уоллес. Он добавил, что "ждет звонка со стороны РФ".

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инцидент в Эймсбери – это попытка вновь привлечь внимание к России.

"С моей точки зрения, это новое британское отравление – очередная политическая интрига Лондона, в которых они поднаторели с древних времен. Я думаю, это такая же игра, что была со Скрипалями, которых якобы пытались убить боевым отравляющим веществом, но те чудесным образом выжили и стали только еще краше. С одной стороны, они (в Великобритании, – ред.) не могут позволить себе повторить ту неудачу, которая была со Скрипалями, потому что никто уже не поверит. С другой стороны, они могут попробовать использовать новое отравление как повод для очередной информационной атаки на Российскую Федерацию. Вот это и есть, я думаю, главный смысл сообщения об этом очередном отравлении. Которое, кстати, сначала приняли за передозировку наркотиков – и, вероятно, небезосновательно", – сказал Георгий Федоров.

Полицейский у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
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Накануне полиция сообщила, что двух местных жителей, 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, нашли без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери, той же, где лечились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Скотланд-Ярде заявили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и Скрипалей. При этом полиция пока не знает, каким образом пострадавшие отравились.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к использованию вещества A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей руководит контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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