Политолог: Лондон не может себе позволить повторить неудачу со Скрипалями

По предварительным данным, инцидент в Эймсбери не был "российской атакой", заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.
"Зная о том, что они разрабатывали "Новичок", о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степенью уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены", – сказал Уоллес.
"Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение "Новичком"", – добавил Уоллес.
В интервью радиостанции BBC Radio 4 Today Бен Уоллес заявил также, что "ждет звонка со стороны РФ".
"Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить", – заявил Уоллес. Он добавил, что "ждет звонка со стороны РФ".
Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инцидент в Эймсбери – это попытка вновь привлечь внимание к России.
"С моей точки зрения, это новое британское отравление – очередная политическая интрига Лондона, в которых они поднаторели с древних времен. Я думаю, это такая же игра, что была со Скрипалями, которых якобы пытались убить боевым отравляющим веществом, но те чудесным образом выжили и стали только еще краше. С одной стороны, они (в Великобритании, – ред.) не могут позволить себе повторить ту неудачу, которая была со Скрипалями, потому что никто уже не поверит. С другой стороны, они могут попробовать использовать новое отравление как повод для очередной информационной атаки на Российскую Федерацию. Вот это и есть, я думаю, главный смысл сообщения об этом очередном отравлении. Которое, кстати, сначала приняли за передозировку наркотиков – и, вероятно, небезосновательно", – сказал Георгий Федоров.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Лондон утверждает, что к использованию вещества A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей руководит контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!