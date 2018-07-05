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Политолог о "крещении Украины": интеллектуальное поле в Киеве "сошло с ума"

(обновлено: 13:21 05.07.2018)
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© AFP 2018 / Andrej IsakovicПрезидент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Белграде, Сербия. 3 июля 2018Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Белграде, Сербия. 3 июля 2018
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина была "матерью" для российской православной церкви, а не наоборот. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Киеве произошел отказ от исторической науки в пользу мифов.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. 

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь", – приводит цитату Порошенко его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для Украины "церковью-матерью" является Константинопольский патриархат.

"А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", – добавил он.

Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Политолог рассказал, зачем Порошенко пытается "узурпировать веру"
Президент Украины также заявил, что более половины граждан страны поддерживает создание автокефальной церкви.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для Украинской православной церкви автокефалии, однако согласия не получил. Тогда он принял решение о создании Киевского патриархата, после чего РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме. В конце прошлого года он обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением примирения, но подчеркнул, что никогда не покается за сделанный ранее выбор. В апреле Петр Порошенко заявил, что страна "как никогда близка" к своей мечте об автокефалии.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Петра Порошенко. 

"Это типичные высказывания для Украины, где в последние десятилетия постоянно идут споры, чем же является эта страна, образовавшаяся после распада СССР: историческим государством Украина; "настоящей Россией" – в отличие от "ненастоящей России" с центром в Москве; составной частью Европы, частью православной цивилизации и так далее. До сих пор на Украине не сформировалось устойчивого консенсуса, чем же она является в цивилизационном плане. Это и понятно, учитывая, что современные идеологемы Украины построены на мифах, слепленных на скорую руку, причем мифах, не имеющих логической связи между собой или даже противоречащих друг другу. Фактически все, что объединяет Украину – это то, что она противопоставляет себя России и хочет быть частью некого условного Запада: то ли еще одной союзницей США, то ли союзницей Западной Европы", – сказал Владимир Киреев.  

По его словам, на Украине под давлением политиков произошел отказ от исторической науки в пользу мифов. 

"Когда Порошенко говорит, что князь Владимир "крестил Украину", то ему возразят те украинские политики, которые уверены, что нынешняя Украина – это и есть Россия, а нынешняя Россия только присвоила себе это название. Такая ситуация неудивительна в условиях, когда интеллектуальное поле на Украине сошло с ума. А произошло это из-за того, что под давлением политиков украинские эксперты отказались от исторической науки, от научного подхода в пользу мифов и карго-культов", – считает Владимир Киреев.  

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
"Никакой России не было": Порошенко слепил снежок из прошлогоднего снега
Петр Порошенко неоднократно призывал восстановить "историческую справедливость". Ранее в этом году он назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Также он выступал с заявлениями о том, что "Русская правда" была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", и обвинял Россию в попытке "похитить" у Украины княжну Анну Ярославну.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Чья Чьо
Такая большая голова у него, сколько в ней всякой ахинеи помещается.
13:19
05.07.2018
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Александр Гусаров
Однозначно-лоботомия...
12:51
05.07.2018
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