"Венесуэла действительно в опасности". Эксперт о призывах Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможную агрессию США. В эфире радио Sputnik гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской выразил мнение, что у страны есть только один путь сохранить независимость.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить американскую агрессию после появившегося в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп говорил о возможности вторжения на территорию Боливарианской Республики, сообщает телеканал Televisa.

"Нельзя ослаблять готовность ни на секунду, потому что мы будем защищать самое великое право, которое наша Родина получила за всю историю… — жизнь в мире", — заявил Мадуро во время выступления перед военными.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента сообщило, что в августе 2017 года на встрече по поводу санкций в отношении Каракаса Трамп задал своим помощникам вопрос о возможном вторжении в Венесуэлу.

По мнению Мадуро, представленная в СМИ информация доказывает правдивость его утверждений о том, что Вашингтон планирует совершить военное вторжение в Венесуэлу, чтобы захватить ее огромные запасы нефти.

"Совпадение? Это не совпадение", – приводит телеканал слова венесуэльского лидера, отметившего, что Трамп заговорил о возможности вторжения "после визита венесуэльских оппозиционеров в Белый дом".

В эфире радио Sputnik генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал позицию лидера Венесуэлы.

"Заявление Мадуро очень правильное – Венесуэла должна быть готова к вторжению. Мы знаем, как это происходит в современном мире: США, если им что-то не нравится, не пренебрегают возможностью вторгнуться в любую страну, в которую захотят. Мы знаем это на примере Ливии, где был убит ее лидер Муаммар Каддафи, который не устраивал США, при этом был хорош для своего собственного народа. Но его очернили и уничтожили. Подобное было и во множестве других стран. Конечно, Венесуэла находится в опасности, потому что эта страна наиболее опасна для США в Латинской Америке – она обладает очень хорошей, мощной армией. Страну не удается уничтожить политическим путем, поэтому единственный путь, который остается у США, это путь военного вторжения. А для венесуэльцев единственный путь сохранить собственную независимость, свой путь развития – это, действительно, укреплять армию, мобилизовать войска с целью быть готовыми отразить любую угрозу", – считает Егор Лидовской.

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