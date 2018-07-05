РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: назвать русский "языком врага" может только настоящий враг Украины

(обновлено: 11:08 05.07.2018)
08953
© РИА Новости / Сергей ТышковецАкция протеста Наш язык - наша свобода проходит под стенами Верховной радыАкция протеста Наш язык - наша свобода проходит под стенами Верховной рады
© РИА Новости / Сергей Тышковец
В Киеве объяснили, почему украинцы должны хорошо знать русский язык. Отношение к русскому языку на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Эдуард Попов.

Жители Украины не должны недооценивать русский, поскольку "язык противника надо знать лучше", заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Политик подчеркнул, что язык "противника", под которым он подразумевает Россию, необходимо знать лучше. Червоненко объяснил это тем, что наиболее перспективный рынок для Киева находится в странах СНГ.

Памятник Александру Пушкину в Золочеве
CC BY-SA 3.0 / Борис Мавлютов /
"Оторваться любой ценой". Эксперт о разрушении памятника Пушкину на Украине
"Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский… Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — отметил экс-министр.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что такая позиция не приведет ни к чему хорошему.

"Слышать заявления о том, что русский язык стал "языком противника" на Украине – это ощущать себя в каком-то кошмарном сюрреалистическом сне. Такой этнокультурной политикой киевские власти приведут страну к краху и коллапсу скорее, чем "происки москалей" и всех на свете "врагов украинской нации". Потому что русский язык – это, прежде всего, язык как минимум половины населения Украины. Сошлюсь на исследование Gallup, согласно которому интернет-пользователи на Украине в большей части поисковых запросов обращаются к русскому языку. Говорят, что и украинские националисты между собой общаются главным образом на русском языке, который для них является "языком врага". Хотя очевидно, что назвать русский язык "языком врага" может только настоящий враг Украины. Такие люди ускоряют процесс демонтажа современного украинского полунацистского государства", – уверен Эдуард Попов.

Участники марша вышиванок в Киеве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Язык до Киева доведет. Только не русский
В конце сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена