Мнение: назвать русский "языком врага" может только настоящий враг Украины

В Киеве объяснили, почему украинцы должны хорошо знать русский язык. Отношение к русскому языку на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Эдуард Попов.

Жители Украины не должны недооценивать русский, поскольку "язык противника надо знать лучше", заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Политик подчеркнул, что язык "противника", под которым он подразумевает Россию, необходимо знать лучше. Червоненко объяснил это тем, что наиболее перспективный рынок для Киева находится в странах СНГ.

"Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский… Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — отметил экс-министр.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что такая позиция не приведет ни к чему хорошему.

"Слышать заявления о том, что русский язык стал "языком противника" на Украине – это ощущать себя в каком-то кошмарном сюрреалистическом сне. Такой этнокультурной политикой киевские власти приведут страну к краху и коллапсу скорее, чем "происки москалей" и всех на свете "врагов украинской нации". Потому что русский язык – это, прежде всего, язык как минимум половины населения Украины. Сошлюсь на исследование Gallup, согласно которому интернет-пользователи на Украине в большей части поисковых запросов обращаются к русскому языку. Говорят, что и украинские националисты между собой общаются главным образом на русском языке, который для них является "языком врага". Хотя очевидно, что назвать русский язык "языком врага" может только настоящий враг Украины. Такие люди ускоряют процесс демонтажа современного украинского полунацистского государства", – уверен Эдуард Попов.

В конце сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

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