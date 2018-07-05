Мнение: ситуация в Дераа – это успех сирийских и российских военных

Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия. О чем это свидетельствует, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.

Боевики незаконных вооруженных формирований оставили сотни единиц вооружения и тонны боеприпасов в провинции Дераа, сообщил журналистам генерал сирийской армии Изар Исмаил.

Террористы покинули эту территорию несколько дней назад. Оставленные техника и оружие были собраны в городе Изра в 30 километрах от административного центра провинции.

"Террористы просто бежали и бросили его… Здесь совсем рядом Иордания… вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу", – сказал Исмаил.

Среди брошенного – три танка Т-62, несколько БМП, различная военная инженерная техника, а также две зенитные установки. Помимо этого, боевики оставили почти 40 единиц противотанковых управляемых ракет различных модификаций, автоматы и крупнокалиберные пулеметы, около 100 ручных противотанковых гранатометов, более тысячи минометных мин различных калибров, а также около 1,3 тысячи ящиков с патронами.

Среди вооружения есть образцы из Франции и Канады. Кроме того, террористы оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек происхождением из США, а также экипировку и миноискатели, в том числе из Австралии, Германии и Италии.

США так и не смогли остановить наступление сирийской армии в южной зоне деэскалации, отметил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik.

"Совершенно очевидно, что это свидетельствует об успехе усилий, прежде всего, российских военных переговорщиков, за спиной которых стоят успехи сирийской армии, поддерживаемой российскими ВКС. Как ни пытались наши американские так называемые партнеры остановить наступление сирийской армии в южной зоне деэскалации, возможностей для этого у них не было. И то, что это наступление и освобождение этой крупной зоны, где находятся террористические группировки, проходит без больших потерь среди населения и вооруженных сил, свидетельствует о том, что удается решить вопросы мирного урегулирования. То, что соответствующие группировки покинули район Дераа и оставили тяжелые вооружения, говорит об успехе той линии, которую изначально проводило руководство российской группировки в Сирии по согласованию с официальными властями этой страны. Вопрос мирного урегулирования в каждой части Сирии желательно решать с помощью переговоров, а не путем военных ударов", — сказал Владимир Фитин.

Ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Дераа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.

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