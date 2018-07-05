Эксперт: общаться с Ираном с позиции силы – плохая затея

В Тегеране пригрозили закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в ответ на действия США в отношении Ирана. К этому заявлению стоит отнестись серьезно, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Панин.

Корпус стражей исламской революции готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны, заявил заместитель начальника ставки КСИР "Саралла" Исмаил Коусари.

"Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", – заявил Коусари агентству YJC, отметив, что через этот участок проходит 20% всех мировых перевозок нефти.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай.

В минувший вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

"На мой взгляд, слова некоторых американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю являются просто болтовней, которая никогда не будет реализована", – сказал Роухани.

Он отметил, что у властей есть программа, которая расстроит планы Вашингтона, дав возможность Ирану продавать нефть в необходимом объеме. Роухани подчеркнул, что деятельность Соединенных Штатов в этой сфере нарушает международные нормы.

Директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik предположил, может ли КСИР реализовать свою угрозу, и что произойдет в таком случае.

"Это достаточно серьезное заявление. Иран в принципе может считать себя обиженной стороной в истории с ядерной сделкой, потому что США вышли из нее в одностороннем порядке и теперь говорят, что сделка, дескать, была не очень хорошей, давайте заключать новую. Общаться с Ираном с позиции силы – плохая затея. Очевидно, цена в этом случае должна подскочить, потому что стороны, закупающие нефть, будут ожидать ее дефицита. Для тех, кто торгует нефтью, это выгодно. Но здесь можно перехитрить самого себя – в этой ситуации не просчитываются все последствия. Если в регионе произойдет вооруженное столкновение, негативный эффект от такого столкновения пересилит позитивный эффект для любой страны в отношении цены на нефть. Если кто-то в погоне за выгодой провоцирует конфликт такого масштаба, этому человеку или правительству можно только посочувствовать", – сказал Алексей Панин.

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