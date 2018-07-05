Политолог: чтобы создать Барнаульский полк, нужно этот город отвоевать

На Украине пригрозили России созданием Барнаульского и Мурманского полков. Украинская армия может присваивать своим частям любые наименования – это не будет иметь никакого значения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Киев может подготовить ответные меры на присвоение некоторым российским воинским полкам и дивизиям названий в честь украинских городов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее", – заявил он.

По мнению Матиоса, украинский народ всегда был креативным и спасался "выдумкой".

Ранее президент России Владимир Путин объявил о присвоении некоторым частям российской армии почетных званий. Таким образом, некоторые полки получили названия в честь украинских, белорусских и польских городов, где отличились советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Появились, в частности, Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.

На Украине указ о переименовании частей восприняли неоднозначно. Например, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко счел этот указ показателем "агрессивных" планов России.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал идею украинского военного прокурора об ответном переименовании украинских полков.

"При переименовании наших частей использовался метод исторический, связанный с тем, что в годы Великой Отечественной войны они отвоевывали у фашистских оккупантов эти города своими жизнями, оружием, своей доблестью. Поэтому наши полки имеют полное право называться не только Нежинским и Львовским, но и Венским, Будапештским, Берлинским и так далее. Если украинские коллеги хотят получить основания для таких наименований частей – ну, пускай попытаются, как они говорят, отвоевать Барнаул и Мурманск. А так, могут называть свои полки хоть "пекинскими" – это не будет иметь под собой никакого основания", – сказал Андрей Суздальцев.