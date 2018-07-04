"Много пиара". Эксперт о заявлениях "Нафтогаза" по аресту акций "Газпрома"

"Нафтогаз Украины" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома" в Швейцарии. Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления украинской стороны.

"Нафтогаз Украины" заявил, что суд в Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих "Газпрому". В украинской компании отметили, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

"Нафтогаз" утверждает, что ранее акции освободили из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что ценные бумаги находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" в июне добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными. После этого компания заявила, что решение суда приостанавливает взыскание с "Газпрома" только на территории Швеции.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков высказал мнение, что в заявлении украинской стороны много пиара.

"Есть же решение шведского апелляционного суда о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. Но, видимо, когда мы имеем дело с украинской стороной, то надо очень четко понимать, что в ее заявлениях очень много пиара. И за его огромным объемом докопаться до истины, к сожалению, оказывается не так просто. Но даже если эта информация подтверждается, и действительно будет наложен арест на активы Газпрома" в Швейцарии — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, — то это никоим образом не сможет стать препятствием для работы газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Потому что в данном случае обеспечительные меры предполагают только запрет на продажу, а никто их продавать не собирается. Предприятия продолжают дальше работать: одни по построенному газопроводу продолжают транспортировку газа, другие приступают к работе по строительству нового газопровода. И даже если суд в Швейцарии примет такое решение, то "Газпром" подаст апелляцию и с высокой долей вероятности правота будет признана за ним. Пока же это будем рассматривать как пиар украинской стороны", — сказал Николай Хренков.



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