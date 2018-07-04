Военный летчик прокомментировал отказ суда Киева в возврате средств "МиГу"

Суд в Киеве отказал "МиГ" в возврате средств за не поставленное оборудование украинской компанией "Электронприбор". В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал это решение чисто политическим.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российской самолетостроительной корпорация "МиГ" во взыскании с украинской компании "Электронприбор" 63,4 тысячи долларов за невыполнение заказа по поставке комплектующих для военного самолета МиГ-31, сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, в 2013 году украинская компания "Электронприбор" и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", правопреемником которого является корпорация "МиГ", заключили договор на поставку блоков контроля параметров БКП-48 для самолета МиГ-31. Заказчик осуществил 100% предоплаты, однако заказ так и не был выполнен.

Корпорация "МиГ" в суде пытался взыскать средства с украинской компании.

Суд счел, что заказ не был выполнен в силу форс-мажорных обстоятельств, однако каких именно, не уточняется.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что суд принял политическое решение.

"Это чисто политическое решение, оно не отвечает всем международным нормам и правилам ведения хозяйственной деятельности и взаимоотношений между двумя государствами, тем более, между государствами братскими, как мы считаем. Но, к сожалению, время таково, что решения исходят от тех, кто руководит сегодня этой страной. Случаи, когда отказывают по договорам выполнять какие-то обязательства, в мире бывают достаточно часто. И они, как правило, связаны либо с политическими вопросами, либо с большими экономическими трудностями: например, когда в стране дефолт, экономика развалилась или идут необратимые процессы, связанные с "цветными революциями". Обычно дается время на обдумывание. Поэтому нужно ждать, время пройдет – год, полгода – и снова должны быть возобновлены апелляционные мероприятия. Следующий уровень – это европейский арбитражный суд", – считает Владимир Попов.