Политолог: СЕ может настаивать на чем угодно. Но у России есть позиция

Совет Европы настаивает, чтобы Россия платила взносы в бюджет организации. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что для этого там должны учитывать позицию российской стороны.

Россия в соответствии с уставом Совета Европы (СЕ) обязана выплатить свой взнос в бюджет организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

"Напоминаем об обязательствах Российской Федерации в отношении устава организации выплатить ее финансовый взнос", – сказал Хольтген.

Он подчеркнул, что вопрос взноса "не поддается ни политическим, ни юридическим аспектам организации", и призвал Россию полностью выплатить сумму, которую она "должна с 2017 года".

Хольтген сообщил, что генсек организации Турбьерн Ягланд поднимал этот вопрос в ходе своего визита в Москву. По его словам, организация испытывает финансовые трудности в результате невыплаты взноса в установленные сроки.

Срок выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы за 2018 год истек 30 июня.

В среду, 4 июля, МИД России обнародовал заявление, в котором отметил, что без восстановления полномочий национальной делегации Россия не видит для себя возможности продолжить выплаты в бюджет организации.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в уставе организации невозможность применения санкций в отношении национальных делегаций.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что в Совете Европы должны учитывать позицию российской стороны.

"Совет Европы может настаивать на чем угодно, но у России есть позиция, она связывает возобновление уплаты взносов с теми реформами, которые должны пройти в СЕ. И насколько я понимаю, Россия в своих требованиях не одинока – идея реформ, изменение определенных процедур в Совете Европы поддерживается некоторыми другими участниками. Поэтому, очевидно, здесь вопрос дальнейших переговоров между Россией и Советом Европы. Надеюсь, что возможно будет договориться об учете российской позиции", – сказал Андрей Кортунов.

Российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые ограничения. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участвовать в работе сессий. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей организации – ей пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 млн евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов в адрес России могут быть предприняты санкции.

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